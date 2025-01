Hicham Zraik integra medicina esportiva e prevenção com inovação

Profissional da saúde de Curitiba, no Paraná, atende atletas profissionais e amadores com foco em bem-estar físico, mental e qualidade de vida

Especialista em medicina esportiva, Hicham Zraik alia experiência, empatia e um olhar integrativo para transformar a qualidade de vida de seus pacientes. Descendente de libaneses, construiu uma carreira marcada pelo compromisso em oferecer soluções personalizadas e sustentáveis.

“Eu nunca tinha pensado em ser médico. Na minha infância, meu pai que abandonou a profissão para se dedicar ao comércio, então cresci sem o exemplo direto da área em casa. No entanto, tudo mudou quando ele retomou a carreira após se encantar pela homeopatia. Vê-lo reencontrar a satisfação foi o que despertou em mim o desejo de seguir esse caminho”, conta.

Após experimentar residências em anestesiologia e psiquiatria, combinou sua paixão pelo esporte com a medicina. “Foi um ponto de virada. A medicina me permitiu unir tudo o que eu amo: a prática esportiva, o cuidado com as pessoas e a promoção da saúde integral”, explica.

Foco Radical

Entre 2013 e 2019, foi médico do Athletico Paranaense, seu clube de coração. “Durante esse período, acompanhei atletas em competições nacionais e internacionais, vivi momentols históricos, como a conquista da Copa Sul-Americana em 2018. Estar lá e participar ativamente dessa vitória foi indescritíve”, relembra.

Em 2019 decidiu abrir seu próprio consultório. “Com isso ampliei meu atendimento e hoje me baseio em um modelo preventivo e integrativo. Eu digo que sou um gestor. Minha função é alinhar tudo, ajudando as pessoas a atingirem seu melhor”, afirma.

Sua atuação não se limita aos atletas profissionais. Zraik atende amadores que buscam melhorar desempenho e bem-estar. “Eles estão quase no mesmo nível em termos de dedicação. Muitos treinam mais do que os de elite e investem pesado. Utilizo tecnologias como testes de ergospirometria, e trabalho em parceria com fisioterapeutas e cardiologistas especializados. O essencial é que o básico nunca seja deixado de lado: sono, alimentação, hidratação e controle de estresse continuam sendo os pilares”, reforça.

“Vou muito além do tradicional. Durante a primeira consulta, que pode durar até uma hora e meia, busco compreender profundamente o contexto, queixas e objetivos. Não adianta cuidar apenas os sintomas. Eu tenho que entender a raiz e oferecer soluções que realmente ajudem. Acredito que o sucesso depende de um alinhamento entre corpo, mente e espírito. Se ele está emocionalmente abalado, isso se reflete diretamente no corpo”, completa.

A integração de diferentes conhecimentos é um diferencial. “Trabalho com terapias hormonais quando indicado, desmistificando mitos e medos comuns. Existem muitos preconceitos em relação à reposição. O importante é entender que ela pode ser segura e vital, desde que realizada com responsabilidade", esclarece.

Outro setor em que atua é o emagrecimento. “Não há soluções rápidas ou milagrosas, e sim um trabalho consistente. A maioria das pessoas chega com expectativas irreais e eu mostro que o verdadeiro resultado vem da combinação de mudanças sustentáveis, disciplina e organização. É importante abordar o aspecto emocional do processo, muitos casos de obesidade têm relação com ansiedade ou compulsão. Zelar por essas questões é fundamental”, narra.

Apaixonado pela educação e evolução constante, é pós-graduado em nutrologia e endocrinologia, e atualmente está se especializando em psiquiatria. “Meu objetivo é oferecer uma orientação cada vez mais assertiva. Planejo criar um centro multidisciplinar, reunindo profissionais como nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos em um único espaço. Não existe resultado sem esforço, a mudança de hábitos é um processo longo, mas a colheita é duradoura. Eu me cuido porque não posso oferecer o que não pratico. A primeira pessoa que devo cuidar sou eu”, enfatiza.

Ele também ressalta a importância da autonomia. “Motivação é imprescindível, mas sem disciplina, ela não se sustenta. Eu sempre digo: não existe dia perfeito para começar, o momento é agora. Se eu não estiver bem, como posso ajudar alguém a melhorar? Quando o mundo nos afasta, a solidão é tratada, mas quando a gente se abandona, é quase incurável. O cuidado com você é o primeiro passo para transformar sua vida”, conclui.

Instagram: @dr.hichamzraik

Site: https://drhicham.com.br