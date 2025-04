Marcella Carvalho alia técnica e acolhimento na cirurgia plástica

Para Marcella Carvalho, a cirurgia plástica vai muito além da alteração estética. Ela é uma ferramenta para devolver confiança, alinhar expectativas e ressignificar relações com o espelho, com o corpo e com o mundo. "O paciente chega vulnerável, com dor e, muitas vezes, calado. Nosso papel é escutar, orientar e mostrar que ele pode ser mais do que aquela insegurança", diz.

Ainda na infância, Marcella já manifestava interesse pelas ciências da saúde. Aos poucos, a vocação pela medicina foi tomando forma e ganhando foco. "Eu abri mão de intercâmbio, de muitas coisas, para passar em medicina. Eu sabia que era o que queria desde cedo", relembra. O sonho começou a se realizar na Faculdade de Tecnologia e Ciência, em Salvador (BA). Apesar da ideia inicial de seguir na cardiologia, a prática com pacientes desde os primeiros meses de aula revelou outro caminho: a cirurgia.

No terceiro semestre da graduação, ela começou a acompanhar profissionais de diferentes especialidades e encontrou na cirurgia plástica um encaixe entre habilidade técnica e empatia. "Eu acompanhava meu primo, que é cirurgião plástico, e fui me encantando pelo centro cirúrgico, pela precisão dos procedimentos e, principalmente, pelos resultados que devolvem autoestima", comenta.

Do centro cirúrgico ao protagonismo clínico

A formação seguiu com residência em Cirurgia Geral e, mais tarde, Cirurgia Plástica no Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. "Foi um divisor de águas. Morar sozinha, longe da família, me fez crescer pessoal e profissionalmente. Lá, busquei ampliar minha experiência clínica e, mesmo com limitações de estrutura, fui atrás de fornecedores, negociei próteses e ampliei o número de cirurgias que podia acompanhar."

Na rotina hospitalar, descobriu a paixão pela cirurgia estética de mama. "A mama interfere diretamente na autoestima e na funcionalidade. Uma paciente com dor, com assimetria ou flacidez, sofre em diversas esferas. Reduzir, simetrizar, reconstruir ou aumentar pode mudar uma vida", explica. Além da especialização em mama, Marcella também se aprofundou em lipoaspiração de alta definição, realizando curso com um dos principais nomes da técnica em São Paulo.

Humanização como prática clínica

O atendimento acolhedor, com orientações claras e respeito aos limites individuais, é outro pilar do seu trabalho. "Eu dou meu telefone pessoal aos pacientes, explico o procedimento passo a passo e deixo claro que nenhuma dúvida é pequena. A relação tem que ser de confiança mútua", defende.

Para isso, conta com uma equipe multidisciplinar que inclui psicólogo, fisioterapeuta, nutrólogo e profissionais de marketing, além da presença constante de sua mãe na parte administrativa da clínica. "Minha mãe é meu braço direito. Ela organiza tudo, cuida da parte burocrática e supervisiona o que é melhor para o consultório. É a pessoa de maior confiança que eu poderia ter ao meu lado", ressalta.

Além do cuidado técnico, Marcella reforça que cada paciente é acompanhado com atenção à saúde mental. "O acompanhamento psicológico é essencial. Ele ajuda a alinhar expectativas e acolher pacientes que chegam com uma visão distorcida sobre seus corpos. Às vezes, a cirurgia é o fim de um processo, mas também pode ser o início de uma transformação emocional."

Técnicas avançadas e segurança a longo prazo

Entre as técnicas utilizadas em cirurgia mamária, estão o chamado "sutiã interno" e a alça muscular. "Hoje sabemos que o que mais sustenta a prótese é o uso adequado da musculatura. A prótese é colocada no chamado duplo plano, o que permite resultados mais duradouros e naturais", detalha.

Em cirurgias de contorno corporal, destaca o uso da "calcinha interna", uma técnica que ajuda a posicionar corretamente a cicatriz e a sustentar melhor os tecidos após uma abdominoplastia. "A gente dá pontos específicos para que a cicatriz fique onde precisa ficar. Isso ajuda não só no resultado estético, mas também no conforto funcional da paciente", complementa.

Marcella explica que essas técnicas não são exatamente novas, mas vêm ganhando mais visibilidade por conta das redes sociais. "Essas abordagens existem há certo tempo. A diferença é que hoje os pacientes querem saber todos os detalhes e nomes das técnicas. Nosso papel é esclarecer com ética e segurança", afirma.

Tecnologia como aliada da recuperação

Além das cirurgias de mama e contorno corporal, o consultório também atende pacientes interessadas no uso de tecnologias como o Renuvion, equipamento que atua na retração da pele através de jatos de plasma. "Não é uma solução para todos os casos, mas é uma excelente opção quando a pele não está em excesso, apenas com flacidez moderada. Ele ajuda a evitar algumas abdominoplastias, com mais conforto e menor tempo de recuperação", explica.

A tecnologia é usada em conjunto com o vibrolipo, que reduz a agressão aos tecidos durante a lipoaspiração e diminui hematomas e sangramentos. "O vibrolipo melhora a experiência do paciente no pós-operatório e favorece uma recuperação mais rápida e segura", pontua.

Ninfoplastia e o resgate da autonomia

Com conhecimento técnico e sensibilidade, a médica também se tornou referência em ninfoplastia, cirurgia íntima ainda cercada de tabus. "No meu TCC, escolhi esse tema porque percebia o silêncio das pacientes sobre essa dor. Elas chegavam envergonhadas, evitando relações ou roupas mais justas por incômodo real, físico e emocional", relata.

O procedimento, segundo ela, vai além da parte interna dos pequenos lábios. "Muitas pacientes também precisam de enxerto nos grandes lábios para restabelecer a proporção da região, principalmente após uso de hormônios ou gestação."

Comunicação que educa e aproxima

Para Marcella, o marketing digital é uma ferramenta essencial no processo de educação do paciente. Por meio das redes sociais, ela compartilha informações relevantes não apenas sobre saúde e cirurgia plástica, mas também sobre limites, individualidade e realidade. "Hoje em dia, com tanta exposição nas redes, os pacientes chegam com expectativas que nem sempre são alcançáveis. Nosso papel é mostrar que cada corpo é único e que a segurança e o bem-estar devem estar sempre acima de qualquer padrão", defende.

Propósito e planos para o futuro

O incentivo de um colega cirurgião plástico foi decisivo para Marcella abrir seu consultório e seguir com confiança no próprio caminho. Hoje, divide sua atuação entre Salvador e Feira de Santana, na Bahia, onde está sediada sua clínica.

Para o futuro, planeja ampliar a equipe e o espaço de atendimento, sem perder de vista o que mais valoriza na profissão: a conexão com o paciente. "Eu não quero ser a melhor médica do Brasil. Eu quero ser a melhor para os meus pacientes. Se você sente vontade de mudar algo em você e isso vai te deixar mais feliz, faça. Viver é não ter vergonha de ser feliz", reforça.

Instagram: @dramarcellacarvalhocp