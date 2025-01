George Tavares busca humanização na cirurgia de coluna com inovação

O neurocirurgião George Tavares, fundador do Instituto George Tavares, compartilha o que o motivou a ingressar na área. "Sempre me fascinou a revolução que a cirurgia de coluna passou nos últimos anos. Meu objetivo é trazer o que há de mais seguro, moderno e eficaz no Brasil", afirma.

Desde jovem, a medicina esteve presente em sua vida. Após a perda do avô para um AVC hemorrágico, decidiu seguir essa vocação. "Acompanhei de perto o sofrimento de alguém que amava e isso despertou em mim a vontade de minimizar o impacto das doenças neurológicas na vida das pessoas. Minha trajetória começou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e segui com residência médica no Hospital Federal da Lagoa, onde consolidei minha paixão pela neurocirurgia e, em especial, pelas cirurgias de coluna", relata.

A formação internacional é um dos seus diferenciais. Ele aprimorou técnicas nos Estados Unidos e participou de cursos e congressos internacionais, sempre com a meta de trazer tratamentos minimamente invasivos. "A medicina exige atualização constante. O que há de mais moderno no mundo precisa estar acessível aos pacientes brasileiros", enfatiza.

Seu foco na cirurgia endoscópica da coluna vertebral reflete esse compromisso. "Ela revolucionou os tratamentos, permitindo intervenções menos invasivas e uma recuperação muito mais ágil e confortável. No Instituto, mais de 90% dos procedimentos garantem menos dor, menor tempo de internação e um retorno mais rápido às atividades diárias", explica.

A humanização no atendimento é um pilar central de seu trabalho. "Desde a primeira consulta até o pós-operatório, minha equipe e eu garantimos um acompanhamento próximo, esclarecendo dúvidas e oferecendo suporte integral. Mantenho um canal direto de comunicação com os operados, disponibilizando contato pessoal para emergências e acompanhamento contínuo. Não se trata apenas da doença, mas do impacto que ela tem na vida do paciente", ressalta.

Mesmo com os avanços tecnológicos, o medo da cirurgia ainda é um dos desafios. "Existe um receio histórico sobre os riscos desse tipo de procedimento. Meu trabalho é mostrar que, com as novas técnicas, esse cenário mudou completamente. Hoje, temos segurança, eficácia e resultados impressionantes", afirma.

A presença digital também se tornou uma ferramenta de conscientização. Em suas redes sociais, compartilha informações sobre doenças da coluna, mitos sobre os procedimentos e os avanços mais recentes. "A maioria das dúvidas gira em torno do pós-operatório. Mostro na prática que é possível ter uma recuperação tranquila, sempre respeitando a individualidade de cada paciente", pontua.

A incorporação de novas tecnologias é constante. "O uso de técnicas minimamente invasivas tem permitido recuperações mais rápidas. A evolução está mudando paradigmas. Antigamente, os pacientes passavam meses em reabilitação. Hoje conseguimos minimizar consideravelmente esse tempo", explica.

Para garantir esse padrão de excelência, se dedica à formação contínua, participando ativamente de congressos nacionais e internacionais. "Viajo pelo menos duas vezes ao ano para buscar atualização. A medicina exige esse comprometimento com o aprendizado", destaca.

Com planos de expansão, segue comprometido em levar sua visão inovadora para mais pessoas. "Estamos planejando a abertura de uma nova unidade, mas, acima de tudo, meu compromisso continua sendo com a qualidade e a constante evolução da prática médica", enfatiza.

Ele deixa um recado para aqueles que sofrem com dores na coluna e hesitam em buscar tratamento. "A saúde é nosso bem mais precioso. Não deixem a dor limitar sua vida. Procurem orientação, tirem dúvidas e busquem as melhores opções. A medicina está em constante evolução, e há sempre alternativas seguras e eficazes para melhorar a qualidade de vida", conclui.

Instagram: @dr_georgetavares_coluna

Site: www.doutorgeorgetavares.com.br / www.institutogeorgetavares.com.br