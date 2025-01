Flora Irajá anima seguidoras a ousarem no mundo da moda

De vídeos que viralizam a looks arrojados, influencer inspira autenticidade e empoderamento feminino em suas redes sociais

No cenário dinâmico da moda, surgem influencers que quebram barreiras e redefinem o conceito de estilo. Com menos de um ano de carreira, Flora Irajá se destaca como uma por seu lifestyle e experiências, conquistando um público engajado.

“Desde cedo já demonstrava um olhar aguçado. Fui criada por minhas tias, e já sabia identificar o que funcionava ou não em um look. Na adolescência, ousei com combinações que desafiavam padrões, sempre mantendo o equilíbrio entre o luxo e o gosto refinado. Essa intuição foi a base para o meu estilo único de hoje. Em minhas produções, misturo grifes icônicas do mundo todo”, conta.

Um de seus maiores talentos é transformar o inusitado em algo sofisticado. “Tenho a capacidade de combinar acessórios maximalistas, peças esculturais e itens vintage. Um exemplo marcante foi o vídeo em que customizei uma calça com joias, bijuterias e botões, que viralizou e alcançou mais de 3 milhões de visualizações, consolidando minha posição como criadora de tendências”, afirma.

Suas seguidoras, chamadas por ela de Minhas Marias, encontram nas suas redes sociais um espaço de motivação e aprendizado. “Com quadros criativos, como o de transformar itens simples em extraordinários, convido meu público a experimentar. Não há idade, nem limites", garante.

Além da estética, se utiliza como plataforma de empoderamento feminino. “Acredito que é uma ferramenta poderosa para que elas se sintam protagonistas de suas próprias histórias. A verdadeira elegância está na autenticidade e na coragem de ser quem você é”, reflete.

“Para quem busca inspiração e um olhar moderno, basta mergulhar no universo cativante que compartilho diariamente”, finaliza.

Essa calça já alcançou mais de 3 milhões de visualizações e inspira milhares a ousar!