Filipe Farage resgata a essência da dermatologia clínica

O dermatologista Filipe Farage busca fugir do convencional. Ele se dedica ao tratamento de doenças de pele, cabelos e unhas com um olhar próprio, distanciando-se da abordagem estética que domina o setor. "Minha missão é devolver qualidade de vida aos pacientes. A beleza deve ser uma consequência da saúde, não o foco", afirma. Antes de ingressar na medicina, cursou farmácia, incentivado pela família que atuava no ramo. "Após concluir o curso, me apaixonei pela área e decidi mudar de caminho. Foi uma transição natural, não uma imposição. Percebi que minha verdadeira realização estava no auxílio direto", relembra. Sua escolha ocorreu de forma orgânica. "Fui experimentando diversas especialidades até encontrar aquela que combinava com meu perfil. A derme é um reflexo do nosso equilíbrio geral, e isso sempre me fascinou. Tudo que acontece no organismo pode se manifestar nela.

Essa visão ampla reforça minha crença de que se deve enxergar além do diagnóstico. Não vejo uma psoríase ou uma dermatite atópica, vejo um ser humano que sofre com a condição e precisa de uma administração adequada e empática", enfatiza. Entre os desafios que enfrenta, destaca a desvalorização da dermatologia clínica. "Infelizmente muitas pessoas passam por vários consultórios sem uma análise precisa. O foco em procedimentos pela aparência fez com que as enfermidades ficassem em segundo plano. Busco resgatar essa essência. A falta de informação e o preconceito agravam condições como psoríase e vitiligo. O setor é cercado por mitos, e desmistificá-los faz parte do meu trabalho", acrescenta. Ele também aposta na tecnologia para aprimorar seu dia a dia. "Criei ferramentas inovadoras, como o Hair Test, o Face Test e o Skin Test, que utilizam inteligência artificial para fornecer avaliações iniciais sobre problemas capilares e cutâneos. São plataformas que ajudam a diminuir a ansiedade antes da consulta. Não substituem a avaliação médica, mas orientam sobre a necessidade de um atendimento especializado", explica. "O Hair Test é um questionário interativo sobre a queda capilar, gerando uma identificação inicial com recomendações de conduta. Já o Face Test permite que se faça o upload de uma foto do rosto, e o sistema analisa manchas, rugas e outros sinais, fornecendo orientações preliminares. O Skin Test é o mais avançado, onde pode-se enviar uma imagem de uma lesão suspeita, fazendo uma triagem e indicando se há necessidade de consulta urgente. As desenvolvi para trazer mais segurança e facilitar o encaminhamento", completa.

Outro ponto em sua trajetória é o empenho ao estudo de distúrbios autoimunes. "São patologias complexas que exigem um acompanhamento contínuo e práticas específicas. Há um avanço muito grande com o uso dos medicamentos biológicos, que representam uma revolução para os pacientes, atuando diretamente no sistema imunológico, bloqueando as proteínas responsáveis pela inflamação crônica, apresentando uma melhora significativa nos sintomas. Eles têm menos efeitos colaterais e oferecem resultados mais duradouros. No entanto, o alto custo dessas terapias ainda limita o acesso. Precisamos discutir políticas de ampliação do acesso, pois eles melhoram significativamente o bem-estar", observa. A prevenção do câncer de pele também é uma de suas bandeiras. "É um dos mais comuns no Brasil, e o protetor solar é a arma mais eficaz para evitá-lo. Ainda há uma grande resistência no uso diário, e esse hábito precisa ser incentivado desde a infância. A conscientização deve ser reforçada por campanhas educativas e políticas públicas. O brasileiro não tem o costume e isso precisa mudar", afirma. Farage tem planos ambiciosos para o futuro. "Atualmente atendo em um consultório na Avenida Paulista, em São Paulo, mas sonho com a criação de um local multidisciplinar que ofereça suporte completo, reunindo exames, especialistas e um apoio integrado. Essa estrutura possibilitaria um cuidado ainda mais aprofundado. Trabalhamos em conjunto com outros campos, como reumatologia e psiquiatria", reforça. Reconhecido por seu compromisso, já recebeu premiações importantes, como o Águia Americana, Quality e Latin American Quality Institute (LAQI), sendo indicado novamente para essas honrarias em 2025. "Eles mostram que estou no caminho certo, mas minha maior conquista é ver a recuperação da autoestima e a qualidade de vida do outro", conclui. "É sobre cuidar de dentro para fora. Quem está enfrentando um problema deve buscar um profissional que olhe para a doença e também para o indivíduo como um todo", finaliza.

Site: www.drfilipefarage.com.br

Instagram: @drfilipefarage