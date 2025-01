Fabiana De Mari Scalone inova na rinomodelação e tratamentos estéticos

Referência em Londrina, no Paraná, dermatologista alia cuidado humanizado e tecnologia de ponta, criando planos personalizados para seus pacientes

Especialista em dermatologia estética e em procedimentos que aliam tecnologia à personalização, Fabiana De Mari Scalone construiu uma carreira marcada pela empatia e busca constante por um cuidado integral. Desde sua adolescência, quando teve contato com uma abordagem holística de um médico homeopata, decidiu que sua profissão iria muito além do tradicional.

"Aos 16 anos, vivi uma consulta transformadora. Ele não olhava apenas para o sintoma, mas para o indivíduo como um todo. Foi ali que decidi: quero ajudar de forma diferente", relembra.

Determinada, ingressou na medicina com o objetivo inicial de se tornar homeopata. Contudo, durante a graduação, sua paixão pela dermatologia emergiu. "Durante a faculdade, me encantei por essa área, que exige uma das provas mais difíceis para aprovação na residência. Depois de formada, trabalhei em plantões enquanto estudava para a residência, já pensando na minha futura clínica", relembra.

Sem um sobrenome ligado à área ou apoios financeiros externos, enfrentou desafios que moldaram sua trajetória. "Cada plantão era um passo em direção ao meu sonho. Era a maneira de investir no meu futuro", diz.

Após sua formação como médica dermatologista, optou por focar no seu propósito. "Acredito que meu posicionamento profissional e o compromisso com um suporte completo foram fundamentais para me consolidar", explica.

Foi nesse momento que encontrou sua verdadeira paixão: a estética. "Me aprofundei em uma imersão nessa área, onde vi a possibilidade de unir ciência, precisão e um impacto positivo na autoestima. Foi uma metamorfose pessoal e profissional", finaliza.





Inaugurada em abril de 2022, sua clínica em Londrina, no Paraná, reflete essa visão. "Desde o início, quis criar um ambiente que fosse elegante e aconchegante. O local é projetado para proporcionar uma experiência completa. Oferecemos massagens relaxantes, drenagens linfáticas e análise de coloração", fala.

Sua abordagem também se reflete no tempo dedicado a cada serviço. "As consultas podem chegar a uma hora para entendê-los de forma ampla. Isso não é apenas sobre rugas, mas sim como eles se sentem consigo mesmos", destaca.

Entre os mais procurados, a rinomodelação é o carro-chefe. "Ela embeleza o perfil nasal sem necessidade de cirurgia e tornou-se uma paixão para mim. Precisa e requer um olhar atento às proporções e harmonia facial, valorizando as características únicas, de forma sutil e elegante. Nele, utilizo ácido hialurônico, corrigindo pequenas assimetrias e melhorando a projeção, proporcionando resultados quase imediatos. É menos invasiva, com tempo de recuperação curto. Em poucas horas, já podem retomar suas atividades, sem necessidade de afastamento prolongado", destaca.

Outra ferramenta que utiliza é o FaceTelling. "Com isso, aprendi a ler o rosto de uma maneira completamente nova, me ajudando a entender o que o paciente quer e o que realmente precisa. Essa técnica combina ciência, psicologia e arte, permitindo analisar de forma detalhada, considerando aspectos como simetria, expressão e proporções", explica.

Além disso, ela ressalta um aspecto curioso. "Ele reconhece traços que revelam características de personalidade, como perfis de liderança ou tendências emocionais, ajudando a criar intervenções que valorizem esses aspectos. Ele conecta a aparência ao bem-estar, ajudando a identificar quais intervenções trarão efeitos mais impactantes e naturais. É fundamental", revela.

Outro destaque é o preenchimento de olheiras. "O resultado completo aparece em cerca de um mês, mas a diferença já é visível na hora. A região ganha um aspecto mais descansado e rejuvenescido imediatamente. Além disso, é possível retornar às atividades do dia a dia logo em seguida, sem maiores problemas", completa.

Para garantir qualidade e conforto, Fabiana investe em tecnologias de ponta, como o ultrassom microfocado Liftera, o infravermelho Zaffiro e o laser Fotona. "São tecnologias diferenciadas, capazes de promover frutos excepcionais com alta precisão e imprescindíveis, oferecendo estimulação de colágeno de forma eficaz e minimamente invasiva. Aliar inovação à segurança é minha prioridade. Aparelhos que minimizam desconfortos e concedem uma rápida recuperação são primordiais para garantir a excelência", narra.

O papel educacional também é central. "Frequentemente ministro palestras em congressos e universidades, além de receber estudantes e residentes para aprendizado prático. Adoro ensinar. Compartilhar conhecimento e formar profissionais me motiva a continuar crescendo", comenta.

Sobre o futuro, busca expandir. "Quero continuar oferecendo um atendimento ainda mais personalizado. Olhar para cada ser como único. Somos nosso maior bem e investir em si mesmo nunca é demais. O autocuidado é essencial para nos sentirmos bem com quem somos", finaliza.

Instagram: @fabianademari_dermato