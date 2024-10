Volta Por Cima: Saiba quem descobre o grande segredo de Osmar

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, um personagem descobre o segredo de Osmar e recebe dinheiro para manter o silêncio. Saiba quem!

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, da Globo, o segredo de Osmar (Milhem Cortaz) será descoberto. Ele terá que desembolsar um dinheiro para que o personagem fique em silêncio e não conte para sua família. Saiba como será:

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Jayme (Juliano Cazarré) começa a desconfiar da boa vida de Osmar. Ele acha estranho que o homem que vivia no sofá da casa da irmã tenha ficado rico rapidamente. Então, ele começa a investigar. Um dia, Jayme lembra que conversou com Osmar sobre o bilhete de loteria de Lindomar (MV Bill) e junta os pontos.

Assim, ele percebe que Osmar sacou o dinheiro do prêmio de loteria de Lindomar e ficou rico, mas não contou nada para a irmã e as sobrinhas. Com essa informação, ele irá até a casa de Osmar para confrontá-lo. Ele diz que o amigo tem que devolver a fortuna para a família do motorista morto, mas o homem se recusa.

Osmar oferece dinheiro para Jayme ficar quieto. Jayme não aceita a proposta, mas conta para a esposa, Tereza (Claudia Missura), e ela decide aceitar o dinheiro de Osmar para manter o silêncio do casal.

As cenas vão ao ar a partir de 22 de outubro.

Confira o resumo da novela Volta Por Cima para o período de 21 a 26 de outubro:

Capítulo 19 - Segunda-feira, 21 de outubro

Chico implora que Madalena não termine o noivado. Violeta deixa Osmar convidar Tati para sua casa. Jão começa a namorar Cacá. Chico sofre com o fim do noivado, e Moreira tenta consolar o filho. Osmar se recusa a sair de casa com Jô e Cacá. Chico expulsa Roxelle de sua casa. Nando pensa em Tati. Madalena vai ao samba com Cida. Violeta observa Tati e Osmar. Roxelle e Sebastian se conhecem em um bar. Madalena se surpreende ao descobrir que Jão e Cacá estão namorando.

Capítulo 20 - Terça-feira, 22 de outubro

Jão fica constrangido com a reação de Madalena a seu namoro. Violeta tenta ser simpática com Tati. Roxelle e Sebastian ficam juntos no forró. Osmar afirma a Tati que pagará a dívida de seu imóvel. Rique se preocupa quando Rosana decide usar roupas diferentes das que foram aprovadas por Edson para a campanha. Doralice e Madalena afirmam que não usarão o dinheiro de Osmar. Jin começa a trabalhar na lanchonete de Neuza. Jayme suspeita que Osmar roubou o bilhete premiado de Lindomar. Chico tira satisfações com Jão pelo fim de seu noivado.

Capítulo 21 - Quarta-feira, 23 de outubro

Jão discute com Chico. Jayme revela sua desconfiança para Tereza. Jayme confirma que Osmar roubou o prêmio da família de Lindomar. Roxelle marca um encontro com Sebastian. Osmar vai à casa de Doralice. Sidney conta para Cida sobre o desentendimento entre Jão e Chico. Cacá se esconde ao ver Madalena. Violeta arma uma falsa emboscada com seus capangas para que Osmar confie em Jô e Cacá. Jão chega à casa de Madalena.

Capítulo 22 - Quinta-feira, 24 de outubro

Madalena se surpreende com a visita de Jão. O carro de Osmar, Jô e Cacá é perseguido. Jayme vai à casa de Violeta à procura de Osmar. Cacá é atingida por um tiro de raspão. Sebastian se encontra com Roxelle. Chico toma uma decisão para tentar reconquistar Madalena. Madalena e Jão se beijam. Jão e Cida conhecem Jin. Tati vibra ao saber o que aconteceu entre Madalena e Jão. Jayme exige que Osmar devolva o dinheiro que roubou de Doralice. Madalena e Tati são furtadas na rua. Cacá implora que Jão não termine o namoro. Osmar oferece dinheiro para Jayme não entregá-lo a Doralice. Chico faz uma surpresa para Madalena.

Capítulo 23 - Sexta-feira, 25 de outubro

Madalena repreende Chico pela surpresa. Tereza contraria Jayme e aceita o dinheiro de Osmar. Roxelle revela a Chico que está conhecendo uma pessoa. Osmar questiona Violeta sobre os negócios da família. Rique se preocupa ao ver a prévia da foto para a campanha que Rosana fará. Edson procura Neuza, e Jão participa da conversa entre os dois. Joyce vai à mansão de Violeta e faz um pedido para Jô. Jão vai até a casa de Madá.

Capítulo 24 - Sábado, 26 de outubro

Madalena e Jão ficam juntos. Chico se surpreende ao ver Roxelle com Sebastian. Jayme fica constrangido ao ouvir as reclamações de Doralice sobre a falta de dinheiro. Roxelle vê Madalena e Jão se beijando na rua. Gigi ajuda Belisa a montar um vídeo para a internet. Roxelle ouve Cida marcar de sair com Madalena e avisa a Chico. Violeta decide sair com Osmar, e Jô avisa a Joyce. Nando se incomoda com o comentário de Silvia sobre o uso de anabolizantes. Chico vê Madalena e Jão juntos.