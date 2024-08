Você lembra? Ator de Cabocla morreu durante novela. Relembre a história

Ator que atuou na novela Cabocla morreu durante outra novela da Globo. Relembre o que aconteceu com o personagem dele

A novela Cabocla, de 2004, voltará a ser exibida na telinha da Globo durante o horário da edição especial nas tardes da emissora. Com isso, o público poderá rever personagens inesquecíveis e até artistas que já nos deixaram, como o ator Umberto Magnani.

Para quem não lembra, Umberto Magnani interpretou o fazendeiro Chico Bento na novela Cabocla. Porém, o artista faleceu alguns anos depois.

Em 2016, Magnani estava envolvido com as gravações da novela Velho Chico, da Globo, na qual interpretava o padre Romão. Porém, ele passou mal antes do trabalho e foi internado às pressas. Logo depois, ele faleceu, aos 75 anos.

Umberto Magnani em cena da novela Velho Chico, de 2016, da Globo

Carolina Kasting relembra o trabalho em Cabocla

A atriz Carolina Kasting relembrou o seu trabalho na novela Cabocla em um depoimento nas redes sociais.

"Cabocla é, não somente para mim, mas para todo o elenco, para a direção, as autoras e, principalmente, para o público em geral, uma das melhores novelas brasileiras. A Mariquinha me marca até hoje. As pessoas me param para falar dela, da professorinha, com muito amor e carinho. As gravações foram maravilhosas, tínhamos um elenco, equipe e direção muito unidos", disse ela.

"A gestação de minha filha Cora se iniciou três meses antes de acabarem as gravações. Recordo-me dos enjoos, da barriga crescendo por debaixo do figurino, de tudo. As gravações foram simplesmente perfeitas. Em especial, me lembro da equipe e dos diretores e diretoras. Éramos uma família, e isso se carrega para sempre". Gravei uma cena em que Tobias estava nervoso e brigava com Tomé (Eriberto Leão). Fiquei com muito medo de machucar minha filha. Fiquei tão nervosa que cheguei a brigar com Malvino porque ele estava nervoso, esquecendo que ele precisava estar nervoso porque Tobias estava nervoso. Tenho certeza de que ele me perdoou por isso", contou.