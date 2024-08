Carolina Kasting relembra briga com Malvino Salvador em Cabocla

Já que Cabocla voltará a ser exibida na tela da Globo, Carolina Kasting relembrou uma briga que teve com Malvino Salvador nos bastidores da trama

A partir da próxima segunda-feira, 26, a TV Globo passará a reprisar a novela Cabocla, que foi ao ar originalmente em 2004. Na trama, Carolina Kasting deu vida à Mariquinha e comentou sobre a importância da novela.

"Cabocla é, não somente para mim, mas para todo o elenco, para a direção, as autoras e, principalmente, para o público em geral, uma das melhores novelas brasileiras. A Mariquinha me marca até hoje. As pessoas me param para falar dela, da professorinha, com muito amor e carinho. As gravações foram maravilhosas, tínhamos um elenco, equipe e direção muito unidos", disse ela.

Um dos momentos mais marcantes, inclusive, foi que Carolina engravidou da primeira filha durante as gravações. "A gestação de minha filha Cora se iniciou três meses antes de acabarem as gravações. Recordo-me dos enjoos, da barriga crescendo por debaixo do figurino, de tudo. As gravações foram simplesmente perfeitas. Em especial, me lembro da equipe e dos diretores e diretoras. Éramos uma família, e isso se carrega para sempre".

Carolina também relembrou que teve uma pequena briga com Malvino Salvador, que deu vida a Tobias. "Gravei uma cena em que Tobias estava nervoso e brigava com Tomé (Eriberto Leão). Fiquei com muito medo de machucar minha filha. Fiquei tão nervosa que cheguei a brigar com Malvino porque ele estava nervoso, esquecendo que ele precisava estar nervoso porque Tobias estava nervoso. Tenho certeza de que ele me perdoou por isso", contou.

Além de Cora, a famosa também é mãe de Tom, de sete anos, fruto do casamento com Maurício Grecco.

Declaração

A atriz Carolina Kasting comemorou o aniversário de 19 anos de sua filha mais velha, Cora, com uma homenagem especial na internet. A mãe coruja abriu um álbum de fotos com vários momentos da vida da herdeira e os fãs perceberam o quanto elas são parecidas fisicamente.

Na legenda, a artista se declarou para a filha. "Um ser humano é algo único que soma na multiplicidade da vida. Essa foi uma das muitas lições que aprendi com você. Somos, cada um uno, únicos, a interseccionalizar nessa multiplicidade de gente que existe no mundo. Quantos lugares, quantas línguas, quantas expressões e manifestações de vida há para conhecermos, filha, e você é grande, você é gigante, sua história já é uma história de superação, luta e amor. Essa foi mais uma lição que me ensinou, só se cuida quando aprende-se a cuidar de si, só se ama quando se aprende a amar a si próprio", disse ela.

E completou: "Filha, é um verdadeiro privilégio dividir essa vida contigo, participar de todos os momentos, aqueles de alegria e os mais difíceis, que são os momentos que nos ensinam. Navega nessa beleza esplendida que é seu corpo exterior e interior, você é beleza e a beleza para ser bela tem que ter algo de estranho (diferente, ele quis dizer, Nelson Rodrigues). Nas línguas espânicas da nossa Abya Yala, se diz te estranho, quando sinto falta de ti. Lindo. Apresso-me por finalizar, porque a juventude tem pressa, sim, é bom ser apressado para viver, para abraçar o mundo. Vai, querida Cora, vai abraçar a galáxia da sua consciência e se tornar cada vez mais a ti mesma. Te estranho sempre, porque um dia estavas dentro de mim, e me fizeste ser ainda mais eu. Te amo infinito, Cora, coração, minha luz, minha gratidão".