Vanessa Giácomo revela spoiler de personagem em Beleza Fatal: 'Me convence'

Vanessa Giácomo fala sobre diferencial de Beleza Fatal em entrevista à CARAS Brasil

Vanessa Giácomo (41) acaba presa injustamente em Beleza Fatal, a primeira novela da Max para o streaming. Intérprete de Cléo, ela conta que essa virada na história da sua personagem é apenas um dos atrativos da trama.

Em entrevista coletiva, com participação da CARAS Brasil, a atriz opina sobre a fórmula do sucesso em produções de dramaturgia e fala da sua expectativa para o termômetro das pessoas com a disponibilização dos novos blocos de capítulos.

"Acho que a novela sempre tem um sabor especial com o brasileiro. As pessoas gostam de uma boa novela, as pessoas assistem, acompanham, umas mais, outras mais ou menos, outras menos, é normal. E eu acho que essa novela aqui, ela tem todos os elementos para fazer um grande sucesso", afirma.

"Ainda que a gente não tenha fórmula de sucesso, ninguém tem. É muito difícil a gente saber o que funciona, o que não funciona, até como ator mesmo, o que agrada, o que não agrada. Mas eu acho que o que me convence como enredo, como novela, é essa aqui, Beleza Fatal. E o Raphael Montes [autor] só fez isso muito bem, ele pega isso, eu acho que ele traz essa coisa da vingança, ele traz isso que deixa a gente com aquela ansiedade de assistir o próximo capítulo, eu acho que é isso que pega", complementa.

A sensação de ansiedade bateu na porta da atriz durante o processo de gravação de Beleza Fatal. A cada bloco de capítulos, a atriz deu de cara com novas reviravoltas envolvendo a sua personagem em participação especial.

"Assim, quando eu assisto uma série, quando eu assisto uma novela, quando eu assisto um filme, e ele trouxe isso para essa novela aqui de um sabor muito especial. E com várias pessoas que os brasileiros já gostam, já se identificam", conclui.

