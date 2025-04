Leopoldo Pacheco transforma o tempo em um aliado: 'Me sinto muito melhor hoje'

Em entrevista à CARAS Brasil, Leopoldo Pacheco revela como lida com o amadurecimento e abre a intimidade ao falar de vida amorosa

"O tempo tem sido muito meu parceiro", é assim que Leopoldo Pacheco (64) vê as transformações ao longo de sua vida. O artista completa 65 anos no mês de setembro, bem-resolvido consigo mesmo, ele destaca que se sente pleno nesta fase. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator revela como lida com a maturidade e abre o coração ao falar de vida amorosa.

"Essa questão do tempo, [ele] tem sido muito parceiro, o tempo tem sido muito meu parceiro, eu me sinto muito confortável com a minha idade. Eu me sinto muito melhor hoje. Muito mais tranquilo e mais aberto para tudo que vem acontecendo", confessa.

Leopoldo tem anos de sua vida dedicados à arte, com diversos trabalhos de sucesso na TV, cinema e, mais recente, no streaming. O ator destaca seu amor pela profissão e reforça que não tem vontade de diminuir o ritmo de trabalho, ao que ele declara.

"Não tenho a menor vontade, muito pelo contrário! Agora, a cabeça está num lugar sensacional, a alma está calma. Me sinto realizado profissionalmente". O artista reflete sobre carreira: "Como ator também. Eu tenho uma carreira muito longa, muito grande. Eu fico olhando tudo que eu já fiz. Poxa, quantas vidas eu já vivi, né? No teatro, na televisão, no cinema. Eu estou feliz", afirma.

UNIÃO QUE FORTALECE

Leopoldo vive um casamento feliz e duradouro com Bel Gomes, a união dura mais de 40 anos e juntos são pais do produtor musical Frederico Pacheco. Apesar de reservado, Pacheco se derrete ao falar da amada e destaca a importância dela em sua vida.

"A Bel sempre foi uma pessoa que me colocou muito à frente de mim mesmo. Sempre foi uma pessoa que me impulsionou muito na vida. A gente tem uma família muito legal. É bom estar junto, a gente é feliz e a gente só acrescentou um na vida do outro", finaliza o ator Leopoldo Pacheco.

