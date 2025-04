Ator de Vale Tudo morreu em 2020 após sofrer AVC

Ator da versão original de Vale Tudo fez seu último trabalho na televisão em 2010, aos 80 anos, e morreu após AVC em 2020

Na primeira versão de Vale Tudo (1988), o ator Turíbio Ruiz interpretou Dr. Gomes Zeny Pereira, personagem sem grande destaque na trama, mas que ficou marcado em sua carreira pelo sucesso da novela. Com participação em diversos folhetins de sucesso, o intérprete se despediu da televisão em Araguaia (2010) e morreu em 2020 após sofrer AVC.

Rádio, teatro e TV

Turíbio Ruiz nasceu em 1929, na cidade de Poá (SP), e construiu uma carreira múltipla como ator, locutor, apresentador e dublador. De origem humilde, filho de imigrantes espanhóis, ele começou nos palcos de forma independente, formando um grupo teatral em sua cidade ainda em 1949.

A estreia nas ondas do rádio veio logo depois, com passagens pelas rádios Piratininga e Tupi, até que, nos anos 1950, fez parte da inauguração de duas emissoras históricas: a TV Jornal do Commércio, em Recife, e a TV Excelsior, em São Paulo.

Na televisão, Turíbio transitou por diferentes gêneros, de folhetins a comédias e produções infantis. Atuou em novelas como Redenção (1966), A Cabana do Pai Tomás (1969), Corpo a Corpo (1984) e Meu Bem, Meu Mal (1990), além de participações em humorísticos como Sai de Baixo e Os Trapalhões. Sua versatilidade também o levou à dublagem e ao teatro, mantendo-se ativo por mais de cinco décadas. Fora das telas, tentou carreira política em sua cidade natal, onde foi homenageado em 2020 com o nome no Teatro Municipal de Poá.

Despedida silenciosa

A última participação de Turíbio na televisão aconteceu em 2010, na novela Araguaia, da TV Globo, em que interpretou Ruriá, um indígena ancião da etnia fictícia Karuê. Mesmo com a idade avançada, o ator ainda mostrava vigor na composição de seus personagens, encerrando sua carreira com uma atuação serena e simbólica. Depois disso, afastou-se da vida artística e manteve-se longe dos holofotes.

Turíbio Ruiz faleceu em 25 de julho de 2020, aos 89 anos, vítima de um acidente vascular cerebral. Sua morte passou discretamente pelos noticiários, mas sua contribuição para a dramaturgia brasileira segue viva nos mais de 60 anos de carreira e centenas de personagens vividos.

Turíbio Ruiz em Araguaia - Reprodução/Globo

