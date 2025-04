Bia Guedes comemora primeiro papel cômico em novelas: ‘Quando entendi a Beth, foi maravilhoso’

Na reta final de Volta por Cima, a atriz Bia Guedes também fala do carinho do público por sua personagem, a secretária fofoqueira Beth, da Viação Formosa

Bia Guedes (41) está radiante com o resultado de seu trabalho em Volta por Cima, da TV Globo. Na novela de Claudia Souto – que chega ao fim no próximo sábado, 26, para dar lugar a Dona de Mim, que estreia no dia 28 de abril –, ela interpreta a divertida e fofoqueira Beth. A secretária da Viação Formosa, seu primeiro papel cômico na emissora, caiu no gosto popular. Durante abertura das gravações da trama, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a participação da CARAS Brasil, a atriz fala com carinho da personagem, da oportunidade de ter entrado para o elenco do folhetim mesmo após a sua estreia e ainda entrega o desejo de participar do remake de Vale Tudo.

“Só de estar em uma novela que foi um sucesso maravilhoso, que todo mundo está feliz, que acaba com essa sensação de ‘nossa, deu certo, foi um bom trabalho’, já é noventa por cento. E sem contar com as pessoas que são maravilhosas; estou levando comigo grandes amigos. Estou muito feliz de ter trabalhado com a Claudia. É a primeira vez que trabalho com ela, e fiquei muito, muito feliz. O Wendell (Bendelack), que é muito meu amigo e que é um dos roteiristas também (...) Foi um orgulho trabalhar com ele, poder falar as palavras dele, sabe? Estou muito feliz”, destaca Bia.

É o terceiro trabalho da atriz no canal carioca, após Joia Rara (2013) e Novo Mundo (2017). “Sempre fui muito da comédia, mas em novelas, sempre fiz tudo mais dramático. Já tive cenas de pegar o texto e estar escrito: ‘chore compulsivamente’. Falei: Meu Deus, vou chorar compulsivamente (risos). É a primeira vez que estou fazendo uma personagem de comédia. Muito do texto já vem desenhado para o humor, e eu estou amando”, conta.

Bia Guedes está festejando 20 anos de trajetória. Em paralelo à novela, ela segue fazendo suas apresentações de stand-up comedy pelo país. Ela diz que o trabalho na telinha ajuda o dos palcos e vice-versa. “O stand-up ajuda muito, sempre que dá, né? Por exemplo, a minha estreia agora do solo, que começava às 20h30 e eu ainda estava no estúdio às 21h (...) Graças a Deus, a plateia me esperou. A produção avisou e o público me esperou. A gente começou uma hora depois. É difícil conciliar, mas é maravilhoso. Em relação a horários, é difícil conciliar. Mas uma coisa ajuda muito a outra – ainda mais o stand-up, que deixa a gente à vontade, falando naturalmente, contando história. E é um pouco o que a gente faz na novela: falo naturalmente como a Beth (risos)”, fala.

Questionada se a novela acaba rendendo mais bilheteria no teatro, ela reflete: “Sempre faz diferença, né? Ainda mais por ser uma personagem de humor. Fazendo humor na televisão, tem muita gente que vai e fala: ‘Ah, eu vim ver a Beth da novela’. Faz diferença assim (...) Posto muito na minha rede social, e as pessoas vão (ao teatro) para ver a Beth da novela. Mas chegam lá e veem que não é a Beth, é a Bia. Mas, sim, vão pela Beth e eu adoro, amo. Se falar para mim que foi por causa da Beth, eu fico mais feliz (risos)”.

E será que a Bia Guedes é fofoqueira como a Beth? “Deixa eu pensar aqui. Mentira (risos). Acho que não há nada melhor do que a gente chegar em casa, encontrar o marido, e falar: Marido, vem cá, você não sabe o que aconteceu hoje. Aí, ele me conta as coisas dele, eu conto as minhas coisas , e a gente fofoca. Mas uma fofoquinha de corredor às vezes é bom, enobrece (risos)”, confessa.

Bia Guedes bate-papo com a imprensa nos Estúdios Globo - Foto: Thaíse Ramos

CARINHO DO PÚBLICO

Bia fala com entusiasmo do retorno do público nas ruas por conta de sua personagem em Volta por Cima. “Comecei sabendo que seria um personagem um pouco menor, que ia crescer aos poucos. E quando fui vendo o processo dela, e que foi tendo uma curva mesmo de entender como era Beth, foi maravilhoso para mim, uma delícia. E percebo isso na rua mesmo. Antes, as pessoas falavam: ‘Ah, ela é da novela’. Hoje, elas sabem quem que é a Beth, que é a fofoqueira”, salienta.

“Fui a uma médica recentemente, e ela falou: ‘Você não é a fofoqueira da novela?’. É o público me reconhecendo na rua, falando sobre a personagem; porque às vezes a pessoa reconhece, mas não fala muito sobre. Mas neste caso as pessoas falam sobre a personagem, você vê que elas acompanham a novela, as pessoas seguem a história mesmo. Fiquei muito feliz com a Beth tendo essa curva dramática, sabe? De comédia (risos)”, acrescenta a atriz.

Na onda dos remakes e com Vale Tudo no ar, Bia entrega em quais tramas desejaria atuar. “As novelas da minha infância, que foram as que eu cresci assistindo, como Mulheres de Areia e A Viagem. Nossa, A Viagem. Acho que nem sei, choraria muito. E eu adoraria fazer – inclusive, já comecei a falar pelos bastidores: quero fazer uma coisinha, me bota para fazer alguma coisa – Vale Tudo. Porque eu quero dizer: eu fiz Vale Tudo, participei, eu fui, eu estava. Então, Vale Tudo também é uma que eu quero muito. Ah, dá uns tapas na cara da Odete Roitman (risos). Eu vou amar! O mais provável é Vale Tudo. Mas A Viagem e Mulheres de Areia, eu adoraria! Fazer uma Ruth e Raquel, um pouco mais velha (risos)”, finaliza a artista.

Leia também:Enrique Diaz se desafia na pele do contraventor Gerson em Volta por Cima: ‘Não é superfácil'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BIA GUEDES NO INSTAGRAM: