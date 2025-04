Lucas Penteado prepara retorno da carreira musical: ‘Só com ex-BBBs’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator, cantor e ex-BBB Lucas Penteado, intérprete de Claudinho no filme Nosso Sonho, ainda dedica nova fase ao músico, morto em 2022

Lucas Penteado (28) não esconde o imenso orgulho de ter protagonizado o filme Nosso Sonho, considerado a maior bilheteria nacional de 2023. O longa, que conta a história da dupla Claudinho & Buchecha, uma das maiores do funk brasileiro nos anos 2000, ainda colhe os louros de todo o sucesso. Recentemente, a produção dirigida por Eduardo Albergaria conquistou o Top 10 Global de filmes em língua não inglesa da Netflix. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator, cantor e ex-participante do BBB 21 fala com emoção de Claudinho, a quem deu vida no cinema, e garante que o músico, que morreu em 2002, mudou sua vida. Ele também revela o retorno da carreira musical com ex-BBBs.

Ao receber a nova notícia sobre o longa-metragem, Penteado confessa que não conteve a emoção. “Foi bastante impactante porque acontece dois anos após o lançamento no cinema. Foi um sucesso em 2023, o filme mais assistido do ano. Só que na época, eu estava internado. Então, foi como voltar no tempo. Agora bem e saudável, estou podendo desfrutar do sucesso desse filme, que foi um dos melhores trabalhos da minha carreira”, diz.

O artista estava no Rio de Janeiro, ao lado da esposa, a atriz e dançarina Nay Penteado, quando recebeu uma mensagem do diretor Eduardo Albergaria. “Foi ele quem nos avisou que a gente estava no Top 10 global. Para mim, ele é um dos melhores diretores da atualidade; se não o melhor, o mais sensível, o que mais compreende as necessidades do cinema brasileiro. Foi muito emocionante! Nós todos nos emocionamos durante essa ligação que ele nos fez. Eu e minha esposa choramos muito. Não sei nem como responder essa pergunta, porque eu ainda estou um tanto emocionado. O filme entrou esse ano no catálogo da Netflix, no mês passado, e já entrou para o Top 10 global, na primeira semana”, fala.

Com Juan Paiva (27) na pele de Buchecha e Lucas Penteado vivendo Claudinho, a cinebiografia conta toda a trajetória e dificuldades vividas pelos meninos que foram um grande sucesso do funk brasileiro nos anos 2000. Questionado sobre o que o longa representa na sua carreira, Lucas Penteado não esconde: “Um recomeço, e representa também muita fé, porque eu tinha pouca conexão espiritual com o meu trabalho. O trabalho era muito mais técnico, e agora ele tem muito mais a ver com o quesito espiritual, tem muito mais a ver com os meus ancestrais, com que o meu espírito gostaria de trazer para essa era”.

“Esse trabalho me reinventou, me reconstruiu e me ensinou a começar sempre de novo. No filme, o Buchecha chega a comentar: ‘Mas eu já dei uma segunda chance, oferece a terceira’. E esse filme me ensinou também a me auto-oferecer chances, me permitir acertar e errar, a me reinventar a cada dia, sempre me dando uma nova chance de fazer melhor do que ontem”, completa o ator.

Juan Paiva e Lucas Penteado deram vida a Buchecha e Claudinho no cinema - Fotos: Reprodução/Instagram

'EU ME PERDOEI'

Ele também entrega o que mais aprendeu de especial neste projeto. “Foi o perdão; porque quando a gente perdoa, tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Muita gente sempre vem me perguntar sobre perdoar ou não as pessoas do BBB, por exemplo. E com esse filme, fui estudar um pouco mais sobre o que o perdão realmente representa. E eu acredito que ele representa muito mais do que nós temos dentro da gente, sabe?”, ressalta.

“Só podemos dar ao próximo o que nós temos dentro da gente. E depois desse filme, me sinto um poço de oportunidades. Então, eu me perdoei, perdoei tudo o que havia acontecido comigo até aquele momento. Então, me ensinou a não guardar ressentimento, a viver o agora. O Claudinho era um cara muito intenso, e que se preocupava também muito com a família. Ele me ensinou a ficar mais próximo da família e, claro, mais próximo de Deus”, emenda.

Em seguida, Penteado faz questão de enaltecer a história de Claudinho e Buchecha. “Me emociona muito porque, querendo ou não, a história é de dois meninos negros da periferia, que acreditaram nos seus sonhos durante uma epifania que tiveram e que perceberam que talvez pudessem ser grandes artistas, se os deuses da arte permitissem. Na verdade, isso já estava escrito por eles”, destaca.

“Então, muito me emociona porque eu me vejo em Claudinho e Buchecha, me vejo no momento sonhando, me vejo no momento trabalhando de bagageiro, me vejo no Claudinho, que foi vendedor de bala no farol como eu fui, me vejo chegando à televisão pela primeira vez, me vejo com o sucesso que é andar na rua e ver uma criança que sabe o seu nome, que conhece a sua história, e que só quer um autógrafo, que você escreva o seu nome num papel”, acrescenta o paulista.

Para o ator, a história da dupla é espelho. “E mais ainda me emociona vendo, depois de tantos anos que eles iniciaram a carreira, lançarem um filme como haviam previsto na música e ainda assim fazerem sucesso, como perpetuaram com o tempo; mesmo sendo artistas da periferia em um País que mais tem preconceito com a periferia, que mais tem preconceito com os negros, que é mais racista, na minha opinião, do que todos os outros países da América Latina. Como pode, né? A gente atravessar tantos anos ainda sendo fã de Claudinho e Buchecha. Então, muito me emociona por isso”, reflete.

Lucas Penteado deu vida a Claudinho no filme Nosso Sonho - Foto: Reprodução/Instagram

ENCONTROS COM BUCHECHA

Bastante animado, Lucas Penteado relembra encontros que teve com Buchecha (50) e tece elogios ao músico: “Nós nos encontramos, se não me engano, umas três vezes. E durante as três vezes, nós nos encontramos no palco. Todas as três vezes, ele me chamou para o palco para cantar com ele. Tive a honra de cantar ao lado de um dos maiores cantores brasileiros, um dos maiores compositores brasileiros, um dos caras mais humildes que já conhecia”.

E continua: “A gente já se conhecia antes do filme. Ele nos recebeu na casa dele de forma muito gentil para contar para nós a história, para contar para nós a síntese e as crenças da dupla. E, poxa vida, é um grande camarada. Ele está sempre acompanhando as minhas redes, eu estou sempre acompanhando as dele. Sempre que tem um show dele, faço questão de ir, porque além de ter sido parceiro dele nesse projeto, o do Nosso Sonho, eu sou muito fã dele, muito fã mesmo (risos)”.

‘CLAUDINHO ME SALVOU’

Ao falar de Claudinho, que morreu de maneira trágica aos 26 anos, Penteado se emociona muito. O músico sofreu um acidente na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Seropédica, no Rio de Janeiro, no dia 13 de julho de 2002. O carro que dirigia derrapou e bateu em uma árvore. Ele morreu preso às ferragens. Na época, Claudinho e Buchecha – autores de tantos sucessos, como Conquista, Só love, Quero te encontrar, Nosso Sonho e Carrossel de Emoções – vivia seu auge.

“Eu posso dizer que o Claudinho me salvou. Claudinho não salvou só o Buchecha. Viver a pele do Claudinho, na verdade, foi um presente de Deus e uma gentileza do próprio Claudinho. Foi também uma homenagem minha para os meus amigos, porque os meus Claudinhos também, infelizmente, foram morar com o Papai do Céu. Então, foi uma honra, um presente divino mesmo. Todas as cenas que a gente ia gravar, em que os dois se comunicavam, eu me lembrei do meu amigo, meu melhor amigo, que foi tirado de mim há pouco tempo, que é o Felipe Ari. Ele era o meu Claudinho”, confessa.

“Então, acho que o Claudinho, durante esse trajeto todo do filme, me salvou também. Me trouxe de volta a minha carreira, me trouxe de volta a me dedicar mais; porque era um desafio fazer um personagem que já é tão amado. Como não estragar a lembrança das pessoas (risos)? Como fazer com que as pessoas se lembrem de forma bonita desse personagem, desse ser que foi o Claudinho? – eu me questionava. E foi muito especial porque o retorno das pessoas é perfeito. É muito mais do que o que eu pensei que poderia ter, é muito mais do que um: ‘Olha, ficou legal o filme’”, continua Penteado.

Ele, então, se recorda de um momento muito especial. “As pessoas me encontram em lágrimas para me abraçar. Uma vez, duas crianças me pararam para dizer – desculpe, vou me emocionar. Elas falaram: ‘Nossa, tio, que legal que você está vivo! Eu chorei tanto quando você morreu no filme’. É sinal de que essa entrega foi genuína e que fez as crianças navegarem de tal forma no filme. Elas até se esqueceram que era um filme. Ao me encontrar, encontraram o Claudinho; já não era mais o aspecto Lucas Penteado na cabeça das crianças, ou seja, a entrega foi tão boa que a gente conseguiu fazer as pessoas navegarem em suas mentes e revisitarem as suas infâncias, suas adolescências, os bailes antigos, a alegria que existia com Claudinho e Buchecha nos palcos”, frisa.

PROJETOS FUTUROS

O ano de 2025 vem repleto de novidades para Lucas Penteado. “Temos três filmes, que eu acredito que também vão emocionar tanto quanto Claudinho e Bochecha emocionaram; que é o filme Senhoras, de Marcela Mariz e Renata Di Carmo; A Banda, do diretor Hsu Chiene; e o terceiro filme é Os Emergentes, também de Hsu Chiene. Eu queria apostar muito em um desses filmes, que é A Banda. Protagonizo junto com a Luísa Perissé (primogênita da atriz Heloísa Perissé) e o Lucas Salles. É um filme superdivertido; nós somos músicos e o Lucas Salles é o nosso empresário. É só o que eu posso dar de spoiler (risos)”, fala.

“É uma comédia romântica muito bem feita pelo Hsu Chiene. Ele é o cara para mim. Vem aí na mesma lista do Eduardo Albergaria, assim como Marcela Mariz e Renata Di Carmo. Estou tendo muita sorte de trabalhar com pessoas especiais. E tenho um spoilerzinho pessoal, né? Nós estamos produzindo e coproduzindo um filme baseado no livro O Menino Detrás das Nuvens, onde provavelmente venho ser o protagonista. Acho que é um filme que vai fazer a galera sentar de novo na tela do cinema para ver o Lucas Penteado (risos)”, completa.

E tem mais; porém, sem muitos detalhes: “Ah, vou dar um spoiler aqui. Estou montando uma banda só com ex-BBBs. Vou montar uma banda de pop rock e funk dos anos 1990 só com ex-BBBs”.

MUITO BEM CASADO

Lucas Penteado está com o coração muito bem preenchido. Ele é casado com a atriz e dançarina Nay Penteado e avisa que está feliz da vida. “Meu coração está muito bem, estou muito bem casado com a Nay. A gente está muito feliz. Acabamos de nos mudar novamente para São Paulo, abrimos novamente a produtora de artistas, músicos e dançarinos, e estamos com o sonho de vir com uma escola de teatro. Quem sabe, a gente não comece a trazer o método Lucas Penteado, como a gente apresentava em 2017, 2018 e 2019? Quero retornar com o método Lucas Penteado de atuação”, reforça.

“É muito feliz um casal que consegue construir junto, que tem uma carreira conectada, e nós estamos sempre juntos. A minha esposa, na verdade, também é a minha acompanhante terapêutica. Ela está sempre comigo, sempre cuidando de mim, sempre me ensinando muita coisa. Ela está sempre lendo, ela é a nerd do casal. Estou muito, muito feliz e muito bem casado”, comemora o ator, que interpretou Fio em Malhação – Viva a Diferença (2017).

Lucas Penteado é casado com a atriz e dançarina Nayara - Foto: Reprodução/Instagram

RECUPERANDO A SAÚDE

Lucas Penteado esteve muito mal nos últimos dias. Ele está se recuperando após ser diagnosticado com dengue. “Não que eu me recorde, mas acho que nunca tive dengue. Eu ainda estou me recuperando, ainda estou bebendo bastante água, as minhas plaquetas baixaram muito. Fiquei internado, mas foram poucos dias. Na verdade, fiquei dois dias só, em hospital, tomando soro. Aí, elas (plaquetas) voltaram ao normal e o médico recomendou ficar em casa também, pela baixa imunidade e o perigo de pegar alguma infecção no hospital, ou algo do tipo. Eu fiquei com muito medo, estou com muito medo dessa doença”, entrega.

“Foi um momento em que a gente percebeu que nós não podemos ser negligentes com a nossa saúde, porque se tem uma vacina, a gente tem que ir lá e tomar. Va aí um alerta: tomem a vacina da dengue, vacinem-se, não escutem negacionistas que dizem que vacinas não funcionam, as vacinas funcionam. O SUS funciona muito bem. Eu quero agradecer muito ao SUS e ao apoio que eu tive de um grande amigo, que é o deputado Orlando Silva. Ele me ajudou e me ajudou muito. O pessoal do SUS me recebeu no hospital Saboya, próximo à casa da família da minha esposa. Fui atendido direto na emergência, estava num caso bem grave. Fui socorrido lá, fui muito bem cuidado, mas muito bem cuidado mesmo. Se não fosse o SUS, eu não estaria aqui conversando com vocês. Viva o SUS!”, finaliza o artista.

Leia também:Buchecha relembra sonho antigo que realizou aos 49 anos: ‘Nunca é tarde para recomeçar’

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCAS PENTEADO NO INSTAGRAM: