Filha de Juliano Cazarré e Letícia é internada pela terceira vez no ano

A pequena Maria Guilhermina, de 2 anos, filha de Juliano Cazarré e Letícia Cazarré, foi internada no hospital pela terceira vez neste ano

A influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 25, para compartilhar que sua filha, Maria Guilhermina, de 2 anos, voltou a ser internada. A pequena, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, foi diagnosticada com cardiopatia congênita rara ao nascer.

Na publicação, Letícia compartilhou: "Ontem tivemos que internar a Guigui pela terceira vez este ano." Ela também mostrou os preparativos antes de irem ao hospital: "Engolindo um pão antes de entrar na ambulância." Em seguida, registrou o momento da filha a caminho da unidade médica e revelou que só conseguiram dormir às 3h.

"Os barulhos da UTI começam cedo e não param nunca mais.Isso foi uma das coisas que me fez crescer na virtude da paciência nos 8 meses seguidos que passei com ela na UTI logo que nasceu. Só se ganha paciência vivendo situações que nos tiram a paz", desabafou em seguida.

Leticia Cazarré faz desabafo sobre internações da filha na UTI: 'Exige'

Recentemente, Leticia Cazarré compartilhou um desabafo sobre a saúde de sua filha, Maria Guilhermina, de 2 anos, e as frequentes idas e vindas à UTI. "Uma vida inteira de idas e vindas à UTI. Como será que é pra ela? Só posso dizer sobre como é para mim: exige abandono, exige luta, exige oração, exige humildade, exige alegria, exige dedicação, exige esperança", iniciou ela na legenda da publicação.

"E, apesar de parecer tão difícil, de alguma maneira a gente consegue passar por tudo o que é necessário e ainda sorrir de verdade. Sorrir para os médicos. Sorrir para as enfermeiras. Sorrir para a filhinha no leito. Sorrir para a vida", complementou a influenciadora. Por fim, ela adicionou uma citação da Santa Teresinha do Menino Jesus: “O coração é meu, pode sofrer. O rosto é do irmão, deve sorrir.”

