Cauã Reymond se pronuncia sobre rumores de briga com Bella Campos: 'Eu passo'

O ator Cauã Reymond abre o jogo sobre as recentes polêmicas envolvendo desentendimentos com a atriz Bella Campos; confira!

Mistério revelado! Cauã Reymond quebra o silêncio nesta quinta-feira, 24, e se pronuncia pela primeira vez sobre os rumores de uma suposta briga com a atriz Bella Campos, sua colega de cena na novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da TV Globo.

O ator, que interpreta César Ribeiro na novela, negou qualquer desentendimento com Bella Campos. “Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação e hoje vai ser também, tá bom? Graças a Deus está tudo bem” , revelou em entrevista ao Portal LeoDias.

Sobre o boato de que não usava desodorante, o ator respondeu de forma breve: “Eu passo, eu passo, eu passo” , declarou.

Vale lembrar que, durante sua participação no programa Vamos Combinar, em 2012, apresentado pela modelo Mariana Weickert, o ator declarou: “É uma tradição mesmo. Transpiro diferente”.

Caldo de rã

O ator Cauã Reymond abriu o jogo sobre sua rotina de cuidados para viver César, um modelo bonitão que se envolve com Maria de Fátima (Bella Campos), no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Na manhã desta terça-feira, 8, ele conversou com Ana Maria Braga durante o programa Mais Você e revelou uma receita inusitada que faz parte de sua rotina: caldo de rã.

Ele contou que tem seguido uma dieta personalizada e rotina intensa de exercícios físicos para manter a boa forma. "Minha dieta é intensa, mas é leve. [...] Sou bem disciplinado. Acordo, tomo uma colherzinha de geleia real, um suco verde, frutas, às vezes um iogurte, e depois um ovo mexido, com mais claras do que gemas, com abacate", detalhou.

O ator contou ainda que evita os alimentos com glúten, como aqueles que levam trigo e seus derivados. "Eu fujo da farinha branca. Quando você tira o glúten, muitos atletas sentem a melhora da performance esportiva, isso aconteceu com o Djokovic, tenista", disse.

Leia também: Cauã Reymond chama atenção pela boa forma durante gravações de 'Vale Tudo' na praia