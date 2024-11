Sergio Guizé fez uma única exigência para atuar em Êta Mundo Bom – Parte 2. Saiba qual!

Saiba qual foi a única exigência do ator Sergio Guizé para reviver o personagem Candinho na continuação da novela Êta Mundo Bom, da Globo

O ator Sergio Guizé aceitou o desafio de reviver o personagem Candinho na continuação da novela Êta Mundo Bom, da Globo. Porém, antes de assinar o contrato, ele fez uma única exigência que envolve a sua vida longe da TV.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, Guizé fez o pedido para que não tivesse que gravar aos sábados e domingos ao longo da novela. Isso porque ele quer ter tempo para se dedicar ao teatro e ao cinema enquanto a trama está no ar. Ao receber a exigência, a direção da novela aceitou o pedido e confirmou o ator no elenco.

A previsão é de que a novela Êta Mundo Bom – Parte 2 comece a ser gravada em fevereiro de 2025 e a estreia deve acontecer em junho, depois de Garota do Momento.

A primeira versão de Êta Mundo Bom foi exibida em 2016 e contou a história de Candinho, que procurava sua mãe biológica. A trama de Walcyr Carrasco foi muito bem aceita pelos telespectadores com sua história leve e com personagens marcantes.

Sergio Guizé revela como celebrou o aniversário de Bianca Bin

O ator Sergio Guizé esbanjou romantismo ao celebrar o aniversário de sua esposa, a atriz Bianca Bin. Ele a levou para um jantar romântico no centro de São Paulo e mostrou as fotos da hora da sobremesa.

Bianca ganhou um bolinho com a mensagem de Parabéns e ele aproveitou para se declarar. "Você é a pessoa mais legal do mundo. E eu o cara de sorte. Te amo amorzinha, feliz aniversário", falou ele.

Vale lembrar que o casal engatou a relação depois de se conhecerem nos bastidores de uma novela da Globo, em novembro de 2017. O casal oficializou a união com uma cerimônia no civil em maio de 2018 e mantém total discrição desde então. Eles vivem em um sítio no interior de São Paulo e vão ao Rio de Janeiro para trabalhos.