Saiba qual 'punição' Aguinaldo Silva aplicou à atriz que reclamou sobre excesso de cenas

Participando do podcast 'Os Nagle', Aguinaldo Silva compartilhou a 'punição' que deu à atriz após queixa por excesso de cenas: "Reclama"

No último dia 15, Aguinaldo Silva esteve no podcast 'Os Nagle', comandado por Leda Nagle e Duda Nagle, para falar detalhes de sua carreira. Durante o bate-papo, o dramaturgo confessou que já aplicou uma 'punição' à atriz que se queixou do excesso de cenas para gravar.

Sem revelar o nome da artista, Aguinaldo contou que recebeu um telefonema dela, dizendo que não estava conseguindo decorar todos os textos. "Já aconteceu comigo, uma atriz que ligou para mim no domingo à noite [reclamando]: 'Eu tenho 80 cenas para gravar, estou parecendo esponja, tão encharcada que não consigo absorver [o texto], me dá uma folga'. Uma coisa bem melodramática e eu falei 'tá bom'", iniciou o escritor aos apresentadores do podcast.

Na sequência, ele confessou que passou a escrever menos cenas para a atriz, que voltou com as queixas posteriormente, mas, desta vez, pela menor quantidade de falas. "Fiquei duas semanas escrevendo umas ceninhas para ela, mas não muitas. Depois de duas semanas, ela liga para mim dizendo: 'Vem cá, você tem alguma coisa contra mim? Você não está escrevendo mais minhas cenas'. Ela reclama que tem muita, depois reclama porque tem pouca.", analisou Aguinaldo Silva.

Veja na íntegra:

