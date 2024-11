Reginaldo Faria viveu situação inusitada nos bastidores de Tieta: 'Desabou'

A novela Tieta (1989) retorna ao Vale a Pena Ver de Novo em 2 de dezembro, e Reginaldo Faria relembra situação inusitada nos bastidores

Uma das novelas mais famosas da televisão brasileira, Tieta (1989) volta ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, a partir de 2 de dezembro. E o ator Reginaldo Faria, que interpretou Ascânio, relembrou uma situação inusitada que passou nos bastidores do folhetim.

Em entrevista ao portal NaTelinha nesta quarta-feira, 27, o veterano contou sobre um incidente envolvendo o diretor do folhetim, Paulo Ubiratan. "Lembro que nas gravações em Mangue Seco dormíamos naquelas camas tipo beliche, e uma noite a cama do diretor Paulo Ubiratan desabou em cima de mim, que estava na cama de baixo. Quase não pude gravar no dia seguinte", detalhou.

Seu personagem, Ascânio, é secretário da prefeitura de Santana do Agreste. Honesto e idealista, se esforça para implementar políticas de desenvolvimento na cidade. Para se preparar para o papel, o veterano contou que seguiu a própria obra, adaptada do conto Tieta do Agreste, de Jorge Amado.

"Minha preparação se baseava nas informações que a própria obra indicava. Pessoalmente, eu não vivi aquele momento. Para isso, serve a imaginação, a intuição e a criatividade do ator", detalhou.

Sobre a reprise na Globo, celebrou: "É sempre interessante rever trabalhos antigos. É através deles que estamos sempre nos corrigindo para os trabalhos futuros. O ator é um ser inquieto e está sempre em busca do melhor".

Qual é a história de Tieta?

Livremente inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, a obra de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares foi exibida pela primeira vez entre 1989 e 1990. A história começa quando Tieta, que é interpretada por Claudia Ohana na primeira fase, é expulsa da cidade pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), que se revolta com o comportamento liberal da jovem.

Após a humilhação, ela recomeça a vida em São Paulo. 25 anos se passam e Tieta, que passa a ser interpretada por Betty Faria, reaparece em sua antiga cidade rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram.

