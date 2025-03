BBB 25: Eva opina sobre alianças de sister: 'Está lá porque precisa se defender'

Em conversa com Renata e Vilma, Eva deu sua opinião sincera após observar as alianças de uma sister no confinamento do BBB 25

Durante uma conversa com Renata e Vilma na piscina do BBB 25 neste domingo, 23, Eva fez uma análise sobre seus adversários de jogo e aproveitou para dar sua opinião sobre Vitória Strada.

A bailarina e fisioterapeuta sugeriu que a atriz se aproximou de alguns brothers por conveniência, já que as pessoas que ela era mais próxima foram eliminadas do reality show. Além disso, as três ainda comentaram sobre a famosa ter disputado a Prova do Líder e do Anjo com o grupo rival.

"A Vitória só está lá porque ela precisa se defender. É diferente das meninas do [Quarto] Nordeste. Realmente existia uma conexão desde o início do programa. [...] Agora, lá, foi meio que uma forma de se defender. Ela mesma disse", afirmou Eva.

Após ouvir a colega de confinamento, Vilma recordou uma situação em que Vitória Strada teria "vibrado" com a vitória dos adversários na Prova do Anjo e na Prova do Líder.

Vale lembrar que a atriz estava no grupo que ganhou a primeira fase da prova que valia a liderança, e que na segunda fase foi vencida por Renata. Já na Prova do Anjo, que era em dupla, ela disputou com Eva. João Gabriel, contudo, acabou vencendo a dinâmica após uma disputa de sorte com seu irmão, João Pedro.

Eva revela qual brother escolheria em um contragolpe

Mais cedo, ainda durante uma conversa com Renata e Vilma, Eva contou qual participante puxaria para o paredão caso tenha um Contragolpe. A fisioterapeuta e Maike estão na berlinda após Vinícius atender ao Big Fone e precisar indicar duas pessoas.

A sister contou para suas aliadas que mandaria o baiano, e caso ele esteja imune, escolheria Delma. "Se o Vinícius não estiver imune, eu vou puxá-lo. Se ele estiver imune, eu vou puxar a Del", revelou ela, que em seguida ainda sugeriu que Renata fosse "disfarçadamente" para o Apê do Líder para tentar escutar alguma possível conversa de jogo dos adversários.

