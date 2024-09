Pamella Machado, de A Caverna Encantada, vive experiências positivas com elenco infantil: 'Aprendo muito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pamella Machado comenta sobre novo trabalho na TV e revela bastidores da novela do SBT

Com uma ampla carreira no teatro e muitos musicais de sucesso no currículo, Pamella Machado se afastou dos palcos para viver a personagem Elisa, vilã cômica da nova novela infantil do SBT, A Caverna Encantada. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz compartilha experiências positivas vividas com o elenco infantil: "Aprendo muito", declara.

O trabalho com crianças não é novidade para Pamella, que, no final de 2017, esteve no musical Dois Filhos de Francisco e contracenou com os meninos que faziam os irmãos Zezé e Luciano na fase infantil. "Eu tive a oportunidade de contracenar com crianças, mas nunca com tantas", comenta.

"Aqui na novela são muitas crianças e tem sido uma experiência muito especial. Eu as vejo no set de gravação como minhas colegas de trabalho e elas também me veem como colegas de trabalho", explica. Para a intérprete, as trocas com o elenco infantil, que envolvem a passagem de falas e preparação para as cenas, é uma relação que exige muita confiança.

Pamella Machado e parte do elenco infantil da novela - Lourival Ribeiro/SBT

A atriz revela, inclusive, que em muitos momentos é auxiliada pelos pequenos: "Já tiveram vezes, por exemplo, em que a gente estava gravando ou passando texto e eu esqueci uma fala e eu fui ajudada por elas. Ou ao contrário, elas esqueciam a fala e eu ajudava", diz.

O trabalho, de acordo com Pamella, é recheado de acolhimento. "É um lugar muito gostoso e de uma troca que é muito especial. Eu aprendo muito com as crianças, a gente tem ótimas atrizes e ótimos atores na novela", afirma a intérprete.

Muita animação

Em um set repleto de crianças, a animação, afirma Pamella, é contagiante e nos momentos de espera entre as cenas o elenco adulto e infantil se diverte.

"Tem momentos em que sim, a gente grava várias cenas seguidas, mas a maioria delas são espaçadas e a gente tem que ficar lá esperando. Às vezes, ficamos mais tempo esperando do que gravando. Isso vale para os adultos e para as crianças, é normal. Então, nesse momento de espera, é onde a gente aproveita para passar texto, para descansar, mas, principalmente, zoar e brincar", revela.

A atriz lembra gravações de dancinhas e trolagens protagonizadas por ela e os pequenos: "Já teve vez de a gente brincar que era aniversário de uma das crianças, a a gente ficava falando pra todo mundo 'você já deu parabéns? Você já deu parabéns?', a pessoa ficava super sem graça que não sabia, mas era tudo mentira".

A cada pessoa que acreditava na brincadeira, a turma cantava parabéns. "Eu devo ter umas duas horas de conteúdo só disso no meu celular. È isso, entre descansos e zoeiras a gente se diverte muito", diz.

Trabalho de sucesso

Pamella compartilha que acredita no potencial de A Caverna Encantada virar um sucesso no SBT, assim como Carrossel, Carinha de Anjo, Chiquititas e tantas outras obras da emissora. A atriz destaca que a novela não se restringe ao público infantil e, justamente por isso, o potencial da trama é gigantesco.

"Não falamos que é uma novela infantil, porque é aquele momento em que toda a família pode sentar ali, ter um momento juntas, sabendo que não vai ter nenhuma cena de constrangimento para nenhuma idade. E, ao mesmo tempo, é que ela tem referências para todas as idades", afirma.

Para viver sua personagem, a atriz pegou muito de si mesma, como o sotaque do interior de São Paulo e o humor das cenas em que a inspetora vira a razão para as risadas do público e das crianças em cena. Além disso, Pamella também destaca as outrs experiências de sua carreira como pontos positivos:

"Ter trabalhado nove anos no teatro influenciaram diretamente o que eu tenho entregue na novela, porque é uma linguagem que me permite brincar mais, fazer uma interpretação maior, mais partiturada, com muitos elementos de humor. Graças ao teatro e ao que eu estudei da palhaçaria, pude criar essa personagem que eu sou apaixonada", diz.

O público, segundo Pamella, está curtindo a novela e se divertindo com sua personagem: "É uma alegria imensa fazer parte desse trabalho, eu abro o direct do meu Instagram e tem várias mensagens, muitos comentários. Muita gente escrevendo coisas incríveis sobre a Elisa, sobre o meu trabalho na novela, e isso tem me deixado muito feliz", compartilha.

Para a atriz, o feedback positivo é um gás que a impulsiona a se dedicar cada vez mais na carreira. "É a minha primeira novela e é uma responsabilidade enorme, e eu tô muito feliz", conclui.