Musical de A Viagem terá atores principais da novela no elenco? Saiba mais

A CARAS Brasil apurou sobre a participação dos atores principais do elenco de 'A Viagem' no musical da novela; confira

Nos últimos dias foi anunciado que a novela A Viagem, grande sucesso da Globo, será adaptada para uma versão em musical e deve estrear em janeiro de 2026. Depois dessa informação, começaram algumas especulações, entre elas, a participação dos atores principais da telenovela na adaptação ao teatro, será que eles foram chamados? Saiba mais.

O remake de A Viagem é considerado um dos maiores clássicos da Globo. Exibida em 1994, a trama contava com um elenco de peso, onde grandes nomes ocupavam os papéis de destaque. A CARAS Brasil apurou que, até este momento, atores que integraram o elenco principal da novela não foram chamados para A Viagem - O musical, e outros dificilmente poderiam aceitar o convite por conta de suas agendas de trabalho.

Esse é o caso das atrizes Christiane Torloni (67) e Lucinha Lins (71), duas veteranas da televisão, e com personagens de destaque na novela. Elas não foram chamadas para o musical, mas que não conseguiriam integrar o elenco da adaptação aos palcos neste momento.

Segundo fontes da CARAS Brasil, seria difícil Christiane Torloni aceitar o convite do musical nessa fase de sua carreira, pois está focada em outros projetos no teatro. Inclusive em uma peça com Antonio Fagundes (75), o que dificulta a participação dos dois em A Viagem - O Musical.

A VIAGEM NOS PALCOS

A Coluna Play, do Jornal O Globo, confirmou a adaptação de A Viagem para os palcos e informou que a direção do espetáculo será de Pedro Vasconcelos (50), ex-Globo. O roteiro é de Solange Castro Neves (73), que escreveu a novela com Ivani Ribeiro (1922- 1995), também assinam o texto da peça Thalma Bertozzi e Vitor Oliveira.

Segundo a Coluna Play, alguns atores já estão sendo sondados para os personagens principais do musical, e haverá algumas audições em abril do próximo ano, mas agora os direitos já estão todos negociados com a Globo.