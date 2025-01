Murilo Rosa conta que não pensou duas vezes ao aceitar papel em Beleza Fatal: 'Não sabia de nada'

Murilo Rosa revela como recebeu convite para integrar elenco de Beleza Fatal e abre o jogo sobre propósito da novela

Murilo Rosa (54) tinha outros projetos para escolher trabalhar quando recebeu convite de Maria de Médicis para atuar em Beleza Fatal, a primeira novela da Max. Famoso por papéis em tramas da Globo, o ator encara o desafio de viver um cirurgião plástico.

Em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 21, com participação da CARAS Brasil, o intérprete conta que a aposta de uma novela para o streaming tem um propósito especial para o mercado internacional e a maneira do público decidir quando deseja assistir aos capítulos.

"Eu tinha que fazer, e a Maria me ligou, ela falou assim: 'Eu preciso de você, eu preciso de um ator afetivo que vai trabalhar com uma atriz que você vai ter que colocá-la no colo'. E eu falei: 'Vamos'. Eu ainda não sabia, assim, de quase nada", conta.

Rosa reconhece que Beleza Fatal é mais do que a primeira novela da Max. "Então eu acho que esse elenco aqui entendeu qual é o propósito desse trabalho. Esse trabalho aqui é marcante, não só porque é a primeira novela da Max, da Warner, para a América Latina, para os Estados Unidos, não é só por isso. Existe uma coisa do nosso mercado, do mercado brasileiro do trabalho. Os atores precisam sempre, não só os atores, mas a gente precisa estar envolvido dentro de um processo de valorização", afirma.

As mudanças do mercado na forma de produzir obras e fechar contratos com os atores foi refletida pelo ator de maneira discreta. Atualmente, as principais empresas de comunicação têm optado por fechar acordo por obra, o que significa ganho enquanto trabalha.

"Então eu acho que é importante, eu acho que esse trabalho ele vai ser marcante, eu acho que ele vai ser mais importante para todo mundo, mas acima de tudo ele vai ajudar para outros projetos importantes. A gente sabe as dificuldades que nós tivemos para chegar até aqui, nada foi tão fácil, mas foi do jeito que tinha que ser, e o propósito desse evento foi fazer o melhor", conta.

ASSISTA AO TEASER DE BELEZA FATAL:

LEIA TAMBÉM:Marcelo Serrado destaca agilidade de Beleza Fatal: 'A novela não tem barriga'