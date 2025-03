Melissa Sampaio enfrentou desafios para interpretar Sofia em Beleza Fatal: 'Nunca tinha vivido'

Em entrevista à CARAS Brasil, Melissa Sampaio fala sobre dividir personagem com Camila Queiroz e comemora sucesso da novela com o público

Estreando na televisão com um papel de impacto, Melissa Sampaio surge como uma das promessas da nova geração da dramaturgia brasileira. Aos 13 anos, a atriz mirim interpreta a jovem Sofia em Beleza Fatal, produção original da Max que agora chega à TV aberta pela Band. Em entrevista à CARAS Brasil, a jovem revela que enfrentou desafios para encarnar a versão criança da protagonista de Beleza Fatal: "Nunca tinha vivido", afirma.

Personagem intensa

Em Beleza Fatal, a personagem de Melissa passa por momentos de grande dor e transformação, experiência que a intérprete define como um desafio artístico, principalmente considerando que este é o primeiro trabalho da atriz mirim no audiovisual.

"Eu nunca tinha vivido nada parecido com a Sofia. O maior desafio foi encontrar as emoções na proporção do sofrimento dela. A raiva da Lola, a dor pela perda da mãe... São sentimentos muito intensos, e precisei buscar formas de representá-los com verdade", conta Melissa, que dá vida à versão mais jovem da protagonista interpretada por Camila Queiroz (31).

Na trama, Sofia é uma menina doce e feliz, mas sua vida muda drasticamente ao ser levada para a casa da tia Lola (Camila Pitanga). A relação com a mãe, vivida por Vanessa Giácomo (41), é um dos pilares emocionais da personagem, e Melissa revela que a sintonia entre elas nos bastidores foi essencial para construir essa conexão.

"Foi amor à primeira vista! A Vanessa é incrível, e a ligação entre Cléo e Sofia na história é muito forte. Todas as cenas foram especiais, mas o reencontro delas na cadeia foi uma das mais emocionantes para mim", relembra.

A intensidade da história exigiu um preparo especial, e Melissa destaca como Camila Queiroz esteve presente para criar uma transição fluida entre as duas versões de Sofia. "A Camila sempre acompanhava minhas cenas e assistia às gravações. Tivemos várias conversas, até sobre detalhes como o jeito de esconder a cicatriz. Essa troca foi essencial para criar uma continuidade realista da personagem", explica.

Oportunidade inesquecível

Apesar de estar apenas começando sua carreira na televisão, Melissa já acumula experiências no mundo artístico desde os seis anos, quando iniciou sua trajetória na publicidade. No entanto, nada a preparou para o impacto de um papel tão intenso logo na estreia.

"Quando fiz o teste, nem sabia direito a personagem e a proporção do projeto. E foi uma alegria imensa quando descobri. Era o meu primeiro trabalho e já tinha uma responsabilidade enorme nas mãos. Fiquei muito honrada e grata. E até agora minha ficha ainda não caiu direito", brinca a atriz.

O público recebeu sua atuação com entusiasmo, e o reconhecimento veio mais rápido do que ela esperava. "Nem nos meus maiores sonhos podia imaginar essa repercussão! Meus seguidores não param de crescer e é engraçado que quando respondo a eles pelo direct, não acreditam que respondi! Agradecem, é muito legal! Já fui reconhecida até na rua", conta.

Agora, com a exibição da novela na TV aberta, Melissa celebra a oportunidade de alcançar ainda mais pessoas. "Acredito que agora, com a novela na TV aberta, mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e isto é a realização de um sonho", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melissa Sampaio Perfil administrado pela mãe Kátia @sampaio.kat (@melissasampaiooficial)

