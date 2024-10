Mania de Você: Viola toma atitude radical contra Luma

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola perde a paciência com Luma e toma uma atitude radical contra a amiga. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola (Gabz) vai tomar uma atitude contra Luma (Agatha Moreira). Ela perde a paciência com a amiga e decide confrontá-la, o que não acaba nada bem para a ex-milionária.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Viola coloca Luma e Mavi (Chay Suede) frente a frente para confrontar as versões dos dois. Eles brigam na frente da chef de cozinha e tentam convencê-la de que suas histórias formam a verdade sobre o passado.

No entanto, Viola acaba acreditando mais em Mavi. Então, Luma diz que começou a desconfiar da chef de cozinha nos últimos tempos, e Viola perde a paciência.

Momentos depois, Luma tenta dizer que elas precisam acabar com a amizade, mas Viola é mais radical e demite a amiga . Ela diz que Luma não trabalha mais em seu restaurante.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 3 a 5 de outubro:

Capítulo 22 - Quinta-feira, 3 de outubro

Luma acha estranho Mavi repreender Hugo. Berta viaja e deixa instruções para as novas funcionárias da casa. Isis e Leidi discutem e Evelyn defende a mãe, quebrando uma louça. Evelyn e Leidi se recusam a trabalhar enquanto Berta estiver fora. Moema desconfia do que Luma disse para Rudá. Ele decide ficar no Brasil para provar sua inocência e ajudar Luma. Iberê chega na casa de Moema com seguranças, mas Rudá pula a janela e foge. Luma e Rudá conversam. Rudá diz estar ao lado de Luma, que se emociona com o apoio dele.

Capítulo 23 - Sexta-feira, 4 de outubro

Luma e Rudá relembram momentos felizes de seu passado. Mavi rejeita a ajuda de Mércia. Rudá comenta com Luma que não acredita que Viola esteja envolvida no golpe de Mavi. Moema esconde Rudá em uma cabana abandonada. Marcel aconselha Viola a ter cuidado com Luma. Mavi expulsa Mércia de sua casa. Luma segue Mavi e observa o empresário dando ordens a Hugo e outros funcionários. Geraldo destrata Cristiano, quando o rapaz pede a mão de Michele em casamento. Moema procura Viola, dizendo que Rudá está esperando a chefe na cabana. Viola se depara com Luma e Rudá juntos na cabana.

Capítulo 24 - Sábado, 5 de outubro

Luma e Viola trocam acusações. Viola diz a Luma que acredita na inocência de Rudá. Mavi decide grampear a casa de Mércia, a fim de descobrir os planos de Luma. Viola diz a Marcel que desistirá de Rudá e pede a Luma que continue trabalhando no restaurante. Viola se deixa seduzir por Mavi e o convida a morar em sua casa. Mavi escuta a conversa de Mércia e Luma através da câmera. Na casa de Mércia, Luma e Mavi declaram guerra um contra o outro.