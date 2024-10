Mania de Você: Viola fica desconfiada de Mavi após fofoca vir à tona

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Viola ouve uma fofoca sobre Mavi e fica desconfiada sobre o caráter do noivo

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola (Gabz) vai ficar com a pulga atrás da orelha com Mavi (Chay Suede) por causa de uma fofoca. Isso porque ela vai descobrir que o noivo pode estar envolvido em um crime internacional.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Rudá fica em choque ao ler uma notícia de que Cristiano (Bruno Montaleone) está preso em Portugal ao ser pego levando uma carga suspeita a mando de Yuri (Arthur Haroyan). Então, ele começa a desconfiar de que Mavi está envolvido com o crime no exterior.

Rudá decide abrir os olhos de Viola e conta para ela sobre a prisão de Cristiano e a suspeita de que Mavi faz negócios de contrabando no exterior. Ao ouvir isso, Viola fica desconfiada e de olhos abertos sobre a possibilidade de Mavi ser um criminoso.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 29 de outubro a 2 de novembro:

Capítulo 44 - Terça-feira, 29 de outubro

Mavi se passa por jornalista para obter mais informações no abrigo. Mércia sente que está falando demais sobre seu passado para Luma. Mavi acredita que a cópia do vídeo está com uma das freiras do abrigo. Mércia vai à casa de Viola procurar Mavi e elas discutem. Iarlei encontra Dhu trabalhando na festa que Bruna está dando para seus amigos, e pede à mãe para não contar sobre o parentesco dos dois. Luma comenta com Rudá que a prova que Mércia tem deve estar escondida no abrigo. Rudá entra sem ser visto na casa de Viola e faz acusações sobre Mavi. Mavi entra no abrigo disfarçado de bombeiro para colocar câmeras de monitoramento nos cômodos. A freira observa Mavi e, sem ser notada, o tranca em uma das salas. A freira liga pra Mércia e avisa que o filho dela está lá. Tomás flagra Leidi no banheiro de Berta. Mércia chega ao abrigo, e Luma a segue sem ser vista.

Capítulo 45 - Quarta-feira, 30 de outubro

Capítulo 46 - Quinta-feira, 31 de outubro

Mavi implora para o tirarem da sala. A freira avisa à Mércia que Mavi está no abrigo. Luma segue Mércia em um táxi. Rudá revela a Viola que Mavi cancelou o casamento com medo de que o filme do assassinato de Molina fosse exibido no telão. Mércia repreende Mavi. Luma aproveita para entrar no convento, assim que Mércia e Mavi deixam o local. Mavi pede a Nahum para se afastar de Moema. Tomás flagra Leidi usando os perfumes de Berta e repreende a funcionária. Bruna descobre que Dhu é mãe de Iarlei, e se decepciona com o namorado por sua mentira. Mavi observa Nahum na casa de Moema através da câmera de monitoramento. Mércia critica Mavi por ter contado a Nahum que matou Molina. Luma descobre uma foto antiga de adolescentes no abrigo Carmelitas, e observa a imagem de Mércia, identificada como outra pessoa.

Capítulo 47 - Sexta-feira, 1 de novembro

Mércia revela a Mavi que se chama Sônia, mas não conta ao filho o motivo. Viola escuta uma conversa entrecortada de Mavi, mencionando a operação Portugal e Santiago. Moema desiste de procurar Nahum ao ver Mércia deixando a casa do pai de Mavi. Bruna termina com Iarlei. Dhu sai de casa, fugindo da confusão familiar. Rudá estranha ao ver Nahum na casa de Moema. Rudá e Viola paralisam ao escutar Iberê falar com Santiago sobre a operação em Portugal. Cristiano promete a Michele que eles conseguirão superar suas dificuldades. Luma pede para falar com a madre superiora do Convento das Carmelitas, com a desculpa de querer se tornar uma freira.

Capítulo 48 - Sábado, 2 de novembro

Luma consegue se infiltrar no convento, mas é vista mexendo nos pertences da freira. Luma ameaça a freira, que a tranca em um quarto desativado e avisa a Mércia que Luma está no convento. Viola pergunta a Mavi se ele é um bandido. Mércia alerta Luma para esquecer o pendrive. Fátima encontra Dhu dormindo em um ponto de ônibus e a leva para o porão de sua casa, sem que Robson saiba. Ísis seduz Sirlei. Viola fica desconfiada quando percebe que Mavi recebeu uma ligação de Portugal. Michele e Cristiano descobrem que Yuri está envolvido com tráfico de animais. Rudá conta a Viola que Mavi tem um restaurante em Portugal. Luma consegue fugir do quarto. A freira entrega o pendrive para Mércia. Luma consegue pegar a bolsa de Mércia.

