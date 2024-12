Rui Rezende revela como é viver no Retiro dos Artistas: ‘Não é um asilo’

O ator Rui Rezende vive no Retiro dos Artistas desde 2019 e conta como é a vida por lá em depoimento importante

O ator Rui Rezende, que atuou em novelas e filmes, vive no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, desde 2019 e abriu o jogo sobre como é a vida por lá. Aos 87 anos de idade, ele contou que foi para o local por conselho de sua família.

Em um depoimento no canal do Retiro dos Artistas no YouTube, o artista falou sobre a sua rotina no local. "Aqui encontro condições razoáveis, porque a vida é razoável. Até os milionários, um dia, vão precisar de ajuda. Eu vim para cá meio ressabiado, com essa ideia de 'ah, é um asilo...'. Mas não, não é um asilo. Aqui, estou cercado de atenção. Tenho minha casinha e posso me nutrir com livros e cinema. Minha estadia aqui tem sido boa. Não tenho nada a reclamar", disse ele.

E completou: "Foi uma escolha que fiz, até por conselho da minha família, da minha ex-mulher, mãe da minha filha, com quem sou muito amigo até hoje. Elas me ajudaram a vir para cá, porque o mundo lá fora está muito difícil: você quer viver num apartamento, mas precisa pagar impostos, contratar pessoas para ajudar. É uma vida complicada para alguém de 80 anos".

Em sua carreira, ele se destacou pelo personagem do Professor Astromar Junqueira, o lobisomem, da novela Roque Santeiro. A última novela dele na Globo foi Um Lugar ao Sol, de 2021.

Iris Bruzzi se mudou para o Retiro dos Artistas

A atriz Íris Bruzzi é a nova morada do Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A artista, de 89 anos, se mudou para a casa onde vivia o compositorAlberto Borges de Barros, o Betinho, que morreu em maio deste ano.

O local, reformado pelo filho de íris, ganhou uma decoração especial em sua homenagem. Em um registro publicado no perfil oficial do Retiro, é possível perceber que a casa possui diversos quadros com fotos da atriz ao longo de sua carreira.

De acordo com Cida Cabral, administradora do abrigo, a veterana está bem e trata um princípio de Alzheimer. "Fisicamente ela está bem. Ela está com um princípio de Alzheimer, em processo de tratamento. Mas, no geral, está bem, dialoga, conversa, lembra de tudo. Ela foi trazida pelo filho, que tem dado total assistência. Ela será acompanhada por uma cuidadora", disse em entrevista ao site Extra.

