Lauro César Muniz relembra que atriz não aceitava desfecho em novela: 'Ela queria sair'

Ex-autor de novelas da Globo, Lauro César Muniz (86) é responsável por diversos sucessos da história da teledramaturgia brasileira. om uma escrita considerada à frente de seu tempo, o escritor também é lembrado por uma novela bastante polêmica para os padrões do final da década de 1970, Os Gigantes. Na época, uma atriz ficou chateada com o autor por conta do desfecho de sua personagem; relembre.

Em 20 de agosto de 1979, Os Gigantes estreava como a nova novela das oito da Globo, com um elenco formado por grandes nomes como Dina Sfat, que dava vida à Paloma. No desfecho final da trama, a personagem cometeu suicídio.

Em entrevista concedida ao Fãs de Novela, concedida no mês de maio, Lauro César Muniz relembra que a atriz não queria que a história seguisse por esse caminho. Sempre bem-humorado, ele confessa sobre esse episódio.

"A Dina era uma pessoa difícil, [mas] ela tinha um carisma, uma força impressionante. Os atores se atentam ao personagem, porque fazem muitos capítulos, passavam às vezes um ano, o autor muito mais, então, quando chegamos para Dina e falamos que a ideia nossa é matar a personagem no último capítulo, ela ficou pensando e disse: 'Eu não posso responder agora'. Eu falei: 'Não tem problema', você responde antes de chegar o último capítulo que eu tenho que escrever antes", declara.

"Ela ficou muito tempo pensando, passou a não gostar da novela. Ela queria sair da novela, ela queria terminar a novela. Nós enganamos um pouquinho a Dina. Ela ficou meio magoada comigo, ficou meio distante de mim. Chegamos a ter uma dificuldade", complementa.

Para quem não assistiu Os Gigantes, no desfecho da trama terminou com Lauro César Muniz não voltando atrás em sua decisão. Pelo contrário, ele optou por encerrar a novela com a cena da morte personagema.

"Fiz isso e foi um tremendo sucesso. Deu certo, o público adorou. O público gostou, achou corajoso, sensacional! Levantaram os aspectos negativos da Paloma, o que ela fez de tão ruim ao longo da vida. Foi isso, durante muito tempo, a Dina não falou comigo, mas o público gostou", finaliza Lauro César Muniz.

