Juliano Cazarré revela motivo para emendar trabalhos: 'Os boletos chegam'

O ator Juliano Cazarré, que estará na novela 'Volta por Cima', falou sobre a decisão de não descansar a imagem e emendar trabalhos

O ator Juliano Cazarré poderá ser visto novamente nas telinhas! O artista, bastante querido pelo público, está no elenco de 'Volta por Cima', nova novela das sete da Globo. Substituto de 'Família É Tudo', o folhetim de Claudia Souto estreia no dia 30 de setembro.

Na trama, Juliano interpretará o personagem Jaime. Em entrevista ao 'F5', da Folha de S.Paulo, ele abriu o coração e falou sobre a decisão de emendar trabalhos sem 'descansar a imagem'.

Em 2022, o ator esteve no remake de 'Pantanal' e, logo em seguida, atuou em 'Fuzuê', exibida em 2023 na emissora. De acordo com Juliano Cazarré, existe um grande motivo para que suas férias não sejam tão longas, assim como outros artistas costumam fazer.

"Sou um trabalhador, como qualquer brasileiro mesmo. Tiro duas, no máximo três semanas de férias e já tô pronto para a batalha. Descansar imagem para quê, se os boletos chegam?", declarou o famoso.

"Tenho uma família grande e preciso colocar comida na mesa. Não posso 'descansar a imagem'. Não tem como", brincou Cazarré. O ator é pai de seis filhos, frutos de seu casamento com a stylist Leticia Cazarré.

O artista ainda comentou sobre Jaime, seu novo personagem nas telinhas. "Um personagem querido, engraçado, tem um tom de novela das sete, que é um tom mais leve. Acho que a gente vai dar boas risadas com ele, usa muitas expressões gaúchas, engraçadas e assim, é divertido de fazer, espero que o povo goste também", adiantou ele.

Além de Juliano Cazarré, nomes como Viviane Araújo, Jéssica Ellen, Drica Moraes, Ailton Graça, Amaury Lorenzo, Betty Faria, Claudia Missura e Fábio Lago também estão no elenco de 'Volta por Cima'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Juliano Cazarré comemora 44 anos com festinha em família

Dia de comemoração na casa de Juliano Cazarré! O ator, que completou 44 anos de vida na terça-feira, 24, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros especiais de sua festinha de aniversário em família.

Por meio de seus stories no Instagram, Juliano publicou um vídeo onde aparece com a esposa, Leticia Cazarré, e os seis filhos do casal: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de 6 meses.

No registro, a família surge reunida em volta da mesa de jantar enquanto canta o famoso 'parabéns'. Ao final do vídeo, o aniversariante do dia assoprou a velinha que estava no bolo e fez um pedido; confira mais detalhes!