Um dos pontos mais altos na trama de Garota do Momento nos últimos dias é a relação de Celeste (Debora Ozório), Edu (Caio Manhente) e Mauro (João Vithor Oliveira). O triângulo amoroso na novela das seis da TV Globo está dando o que falar e mexendo com o coração de muita gente. Enquanto o amor da filha de Raimundo (Danton Mello) e do herdeiro de Anita (Maria Flor) tem arrancado suspiros do público, as maldades do amigo de Ronaldo (João Vitor Silva) vêm causando repugnação. Em entrevista coletiva nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a participação da CARAS Brasil, João Vithor fala sobre o personagem e confessa: “Até me inspiro no Edu para ser romântico”.

O ator de 29 anos - que iniciou sua carreira aos 5, no programa Gente Inocente (2000/2002) - retorna às novelas na trama de Alessandra Poggi (50), no papel do desenhista da Hi-Fi Propaganda, uma das maiores agências de publicidade do país, comandada por Raimundo. “Com o Mauro não me pareço nem um pouco. O que eu pude parecer com ele ao longo da minha vida – entendendo que esse cara dos anos 50 também é um estereótipo da masculinidade muito acionado – sempre que qualquer coisa minha puder chegar perto do que o Mauro é, vou tentar me rever, me atualizar porque é uma masculinidade antiga. Ele está dentro de um patriarcado que todos nós somos vítimas, inclusive ele, mas que precisa ter consciência, letramento, coisas para mudar”, ressalta.

“Eu, na verdade, sou bem romântico em tudo na minha vida. Já fiz minhas ações românticas de esconder coisas, levar flores e poemas. Sou ator, né? Sou bem intenso (risos). Gosto. Inclusive, me identifico muito com o Edu. O que ele lê, acho legal. As estrelas me interessam, eu adoro signos. Até me inspiro no Edu para ser romântico. E também é muito legal colher um pouco dessa época, que tinha mais romantismo. No meu tempo, as coisas são mais descartáveis e menos profundas, mas também é muito bom quando a gente pode confiar na outra pessoa, no nosso parceiro, confiando nas paixões; que a gente se entregue, faça coisas piegas, acho importante. Faço votos para que todos sejamos”, continua João Vithor.

O ator, natural do Rio de Janeiro, namora há mais de dois anos a atriz Julia Dalavia (26), que ficou bastante conhecida do público por protagonizar Órfãos da Terra (2019) e por ter tido destaque como Guta em Pantanal (2022). “A gente é casado de morar junto. A gente não se casou no papel, mas (somos) fruto de muitos romantismos, sou muito feliz (risos)”, fala.

O artista volta a falar de seu personagem e foca que Mauro é uma pedra no sapato na relação de Celeste e Edu, o que o chama a atenção. “O curioso é entender que Mauro, pelo menos para mim, representa muita gente, que não costuma naturalmente – e que bom – ter orgulho dessas atitudes. Diferente do Edu. Muito maravilhoso que alguém possa ler um livro e cultivar esse tipo de prática e poder divulgar”, ressalta.

“Já as práticas do Mauro, talvez ele não possa divulgar exatamente, ele não pode ser sincero, então acho que o desenrolar desse revelar de um rapaz que é bonito, tem um bom emprego, mas que talvez ele não esteja tão conectado com ações boas e cuidadosas e de fato amorosas. Talvez ele nem saiba o que é isso, não tenha nenhum letramento em relação aos problemas acerca da masculinidade. Acho legal retratar a ignorância desse rapaz”, emenda João Vithor.

DANTON MELLO E JOÃO VITOR SILVA

Contracenar com Danton Mello (49) e João Vitor Silva (28) está sendo um verdadeiro presente para o ator. “A gente se diverte muito! Vou começar pelo João porque, direcionalmente, a gente está mais próximo. E, de fato, para além de a gente ter o mesmo nome e trabalhar desde muito pequeno juntos, está sendo a primeira vez que a gente se encontra profissionalmente dentro de um trabalho. A gente já esteve várias vezes em estúdios paralelos, desde criança, se conhece há muito tempo e, dessa vez, a gente pode desbravar uma sala de ensaio juntos, como amigos e se conhecer de verdade, passar muito tempo juntos. Então, é um verdadeiro presente”, comemora.

“Eu amo esses dois rapazes que você mencionou. Eu admiro muito, sou devoto do trabalho deles, acho os dois extremamente talentosos, sábios mesmo. É muito bom estar perto de quem você ama, admira e se sente bem também. Sente que eles te dão abertura para ser a melhor versão de você, e isso quer dizer que fui muito bem recebido. Danton – que eu não conhecia, mas que é um mestre, sempre vi os trabalhos – admiro muito também. Muito bom poder ser bem recebido, curtir juntos essas cenas e descobrir coisas; então, é muito legal esses encontros. Eles são muito importantes para mim, são pessoas que eu admiro e amei estar junto nesses momentos. Muito especiais, amo muito”, acrescenta.

O ator João Vithor Oliveira tem 29 anos - Foto: Divulgação/Caio Aragão/TV Globo

GAROTA DO MOMENTO

Questionado sobre o que mais o encantou em Garota do Momento, João Vithor reflete: “O figurino, sem dúvida, chama muita atenção. Acho que a coisa da época, né? Para mim, que nasci em 1995, só posso mesmo imaginar como 58 seria: o glamour que tinha, as roupas e tal, isso tudo, realmente, chama muita atenção e ajuda muito a contar (a história). Mas o que me chama mais atenção mesmo e me deixa muito animado é essa história da fabulação, a história de poder fabular sobre um tempo nosso, que nós escolhemos o futuro disso, mas não sabemos o que colheríamos se tivéssemos plantado outras coisas, me interessa muito”.

“Trazer temas superatuais, modernos, contemporâneos para uma roupa de 58, sabe? Essa roupagem para temas atuais me interessa muito, eu acho que isso a novela acerta em cheio, sabe? Ao mesmo tempo que ela é leve, é profunda, e isso me motiva a contar. Os personagens não são uma coisa só, sabe? Eles são polivalentes, tem várias funções. Então, acho que essa característica da novela, dela ser também uma fabulação crítica, que faz a gente pensar sobre o nosso tempo e se reconhecer também – o nosso passado, lembrar dos nossos pais e avós, se eles tivessem sido um pouco mais como esses personagens, onde estaríamos – isso é o que mais me interessa”, finaliza o artista.

