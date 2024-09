Isadora Cruz volta às novelas como carioca: 'Sair dessa caixinha de nordestina'

A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa de 'Volta por Cima', atriz Isadora Cruz fala sobre personagem e avalia audiovisual brasileiro

Isadora Cruz (26) é mais uma das personalidades que integram o elenco de Volta por Cima, próxima novela das sete da TV Globo. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova trama e conversou com a artista. Ela confessa sobre interpretar uma personagem carioca: "Quebrando paradigmas".

Em Volta por Cima, a atriz será Roxelle, uma mulher explosiva que tem um caso com Chico (Amaury Lorenzo). Natural da Paraíba, Isadora dará vida a uma personagem carioca. Ela celebra as oportunidades para atores nordestinos no audiovisual.

"Eu acho que essa é uma chance que é muito dada aos atores sudestinos de representar nordestinos, mas que a gente não vê muito o caminho contrário sendo feito. Nordestinos fazendo sudestinos é algo raro. Então, eu acho que tem sido uma alegria enorme ver que apostaram em mim para isso", declara.

Isadora Cruz avalia que o mercado audiovisual dá muitas oportunidades para artistas das regiões Sul e Sudeste do Brasil, mas que não existem tantos papéis para atores nordestinos. A atriz reforça a importância de romper com estereótipos.

"Acreditaram que eu, como uma paraibana, tenho capacidade de fazer uma carioca. Eu acho que isso está quebrando paradigmas, a gente está indo contra o fluxo que vem vindo há algum tempo. A gente quebra barreiras com isso, abre espaços e vai desconstruindo coisas que foram construídas no nosso imaginário e que o mercado de trabalho acaba colocando a gente em caixas, de acordo com nosso sotaque e região que veio", revela.

A atriz ganhou reconhecimento do grande público com sua personagem em Mar do Sertão e, recentemente, encerrou às gravações de Guerreiros do Sol. Agora, dará vida a uma carioca e confessa que esse é o papel mais desafiador de sua carreira.

"É muito importante para mim poder voltar para televisão contando histórias nordestinas, fazer o meu sotaque em Mar do Sertão e Guerreiros do Sol. Agora, está sendo muito importante poder fazer uma carioca e sair dessa caixinha de nordestina. Está sendo muito desafiador para mim. É a personagem mais distante de mim que já fiz na vida", finaliza.

