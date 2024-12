Jojo Todynho posa de biquíni e exibe cinturinha fininha

Jojo Todynho aproveitou o tempo livre para curtir a piscina de sua mansão e exibiu sua cinturinha fininha ao posar de biquíni

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 13, a cantora aproveitou o tempo livre e o dia de sol para curtir bastante a piscina de sua mansão.

Em seu Instagram Stories, a artista publicou uma foto em que aparece com um biquíni repleto de fitinhas coloridas. Jojo exibiu a sua cinturinha fininha e o corpo escultural.

A famosa passou por uma cirurgia bariátrica há pouco mais de um ano e se dedica a um estilo de vida saudável, com dieta e exercícios físicos. Recentemente, durante participação no podcast DocShow, ela contou o que a fez decidir pelo procedimento.

"Quando eu comecei a fazer treinamento, dieta, tudo direitinho, eu não tinha ainda essa perspectiva de fazer cirurgia, não. O gatilho de operar veio quando eu fui para a Disney. E aí eu fui nos brinquedos e vi que não consegui ir. Aí eu virei essa chave: 'vou fazer a cirurgia'", disse.

Reflexão

Na sexta-feira, 29, a famosa compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que reflete sobre a auto sabotagem.

"Sextou. E aí? Bater aquele papo reto aqui. Deixa eu fazer uma pergunta: você já parou para contar quantas vezes essa semana você duvidou da sua capacidade? Você desacreditou de quem você é? Por que você olha para o outro e fala assim, ‘poxa, com fulano deu certo e comigo, ah, não sei, não vai dar não, ah, não sei o que lá’. Mas por que? Por que o outro pode e você não pode? Mania que a gente tem de arrumar um culpado para as nossas escolhas e desmerecer quem somos, de desfazer de quem somos, de chegar no meio do caminho e voltar para trás", começou ela.

Em seguida, a famosa afirmou que apesar do ano estar no fim ainda dá tempo de fazer muita coisa. "Quando você chega no meio, você já percorreu um caminho. Por que vai voltar para trás? Para trás é mais dez, para frente é mais dez. E aí? Até quando vai ficar nessa ladainha? Resolva a sua vida sem olhar para o outro. Para de se preocupar com o que os outros vão falar, porque para falar tem um montão, né? Ah, tem, mas eu quero ver quem vai bater na sua porta para te dar um leite. Você é a única pessoa que pode mudar a sua história. Ou você muda agora ou você vai mudar nunca mais. Ou você faz agora ou você não vai fazer nunca mais. Ah, chegamos ao fim do ano? Dezembro? O ano não acabou ainda não. Está acabando, mas ainda não acabou. Também temos 2025 inteiro, 2026 inteiro. Então começa a assumir a responsabilidade da sua vida e mudar a sua história. Mudar essa narrativa sua de sofrência. Bora", concluiu.

