João Guilherme revela valor de novo carro de luxo: 'Esperei o ano todo'

O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, exibe a nova aquisição capaz de estacionar sozinha e faz até 338km com uma carga completa na bateria

O ator João Guilherme está de carro novo e a aquisição já pode ser vista pelas ruas do Rio de Janeiro ou em São Paulo, já que o artista recebeu o automóvel nesta sexta-feira, 13. O jovem de 22 anos comemorou a conquista do seu novo veículo de luxo com os fãs nas redes sociais, e também, deu mais detalhes sobre o item.

"Esperei o ano inteiro para ele chegar. Estou apaixonado!", iniciou."Ele tem um teto solar panorâmico, é 100% elétrico, tem uma baixa pegada de carbono. Internamente ele é feito de vários materiais recicláveis, no painel tem como controlar dede a iluminação do carro até a abertura do porta-malas", contou.

O ator está dirigindo um Volvo ex30, que é vendido no país a partir de R$ 229 mil e pode chegar a mais de R$ 300 mil. Elétrico, ele faz até 338km por carga completa na bateria, com carregamento rápido de 80% em 30 minutos, conta com 272 hp de potência máxima do motor e faz 100km/h em 5.3 s.

Moderno, o veículo é capaz de estacionar sozinho, fazendo a direção, aceleração e frenagem pelo condutor. "Já peguei estrada com ele e é uma maravilha", concluiu o namorado da atriz Bruna Marquezine.

Confira, abaixo, imagens do veículo:

João Guilherme revela novo carro de R$ 230 mil - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine disse que nunca ficaria com João Guilherme

A atriz Bruna Marquezine arrancou risadas dos amigos da série Amor da Minha Vida, da Disney, ao fazer uma revelação envolvendo o namorado, João Guilherme. Eles participaram da brincadeira do ‘Eu Nunca’ com o elenco da série e uma pergunta fez a artista revelar que já ‘pagou a língua’.

Em um momento da brincadeira, Sophia Abrahão disse: ‘Eu paguei a língua dizendo que nunca ficaria com alguém e fiquei’. Então, Bruna reagiu e pegou na mão do namorado. Ela disse: “Falava que nunca ia ficar, e fiquei. Falava que nunca ia namorar, e namorei”.

João e Bruna assumiram o namoro há poucos meses e estão vivendo intensamente a fase inicial do relacionamento. Desde que tornaram o romance público, eles não se desgrudam e estão sempre juntos nos eventos.

Leia também: Apaixonado, João Guilherme analisa relacionamento com Bruna Marquezine: "Dou muito valor"