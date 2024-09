Isabel Teixeira revela lembranças com novelas: 'Todo mundo se arrumava'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com a atriz Isabel Teixeira; ela fala sobre a próxima novela das sete 'Volta por Cima'

A atriz Isabel Teixeira (50) está em contagem regressiva para estreia deVolta Por Cima, próxima novela das sete da TV Globo. Na nova trama, ela será Violeta Castilho, uma vilã. Em festa de lançamento da trama nos Estúdios Globo, com participação da CARAS Brasil, a artista reforça sua paixão pelo gênero das novelas e relembra uma memória em família: "Todo mundo se arrumava".

Desde 2022, quando caiu no gosto do grande público em Pantanal, Isabel Teixeira vem emendando diversos trabalhos na teledramaturgia brasileira. A atriz brinca, e conta aos risos, que participaria de três obras simultaneamente se pudesse: "Eu vou tentar convencer o pessoal que dá para fazer as três ao mesmo tempo. Estar na das seis, sete e das nove".

Ela se declara uma apaixonada pelo gênero das novelas e relembra uma memória na casa de suas tias no município de Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo. Isabel Teixeira avalia que a teledramaturgia consegue unir as pessoas e os familiares.

"Lá em Ubatuba, na casa das minhas tias, todo mundo se arrumava para assistir novelas e via as três. No Jornal Nacional ficava todo mundo só escutando e conversando, mas todo mundo se arrumava para ver a novela e era um barato. Tinha uma interação com a novela que hoje as redes dão para gente", avalia.

Nos últimos anos, a audiência de algumas novelas vêm caindo expressivamente, alguns avaliam que isso é por conta das plataformas de streaming ou internet. Para Isabel Teixeira, a teledramaturgia brasileira vai se manter por muitos anos porque essa é uma paixão nacional.

"Nesse mundo diferente, nesse mundo dos streamings. É a mesma coisa, eu uso máquina de escrever ainda, eu acho que as tecnologias todas podem coexistir e as plataformas, séries, filmes, teatro tem público para tudo. Eu adoro ver novela!", declara.

"É uma coisa nossa, vai continuar existindo. Novela não se faz sozinha, é super democrático [...] A gente sabe fazer, tem gente experiente. Eu sou só uma engrenagem. Tudo isso aqui é tesouro nosso, é coisa nacional, tipo Carnaval. Vai continuar existindo", finaliza.

