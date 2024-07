Ator de Pantanal revela apelido da filha de Thommy Schiavo nos bastidores

Procurado pela CARAS Brasil, Guito Show, colega de Thommy Schiavo em Pantanal, abre relação com ator e lamenta sua morte aos 39 anos

Parceiro de Thommy Schiavo em Pantanal (Globo, 2022), Guito Show (39) lamenta a morte do amigo aos 39 anos. Procurado pela CARAS Brasil, o artista recorda momentos que teve ao lado do ator e ainda conta o apelido especial que Lara, sua filha, ganhou nos bastidores da novela.

"Ele a chamava de Pantaneira, pois é literalmente fruto da novela", conta Guito sobre a pequena, fruto da relação do ator com a maquiadora Angra Monalisa. "Thommy conheceu Angra nos bastidores e dali nasceu esse amor e essa filha linda."

O artista, que também é pai de uma menina, ainda conta que, após a novela, chegou a morar algum no mesmo prédio que Schiavo no Rio de Janeiro. Na época, ele contou que estava esperando o nascimento da primeira filha.

"Em uma ocasião, no elevador, minha filha que estava no meu colo olhou pra ele e disse : 'moço, você é bonito'. Ele deu uma risada gostosa e vivia me lembrando esse fato.Quando a filha dele nasceu, ele deu o mesmo nome da minha filha e veio me contar assim que soube da gravidez. 'Guito, a pantaneirinha vai se chamar Lara, igual sua filha'", completa.

Além disso, eles dividiam casa também durante as gravações do remake. "Thommy era uma peça importante dos bastidores , dividíamos a casa isolada. Eu , Thommy e Zé [José] Loreto. Partiu de nós criar o 'Pantalounge', onde reuníamos para ver o pôr do sol", recorda o artista.

Thommy Schiavo morreu neste sábado, 20. De acordo com a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP), o ator teria sofrido uma queda de um prédio de dois andares e não resistiu. O velório aconteceu neste domingo, 21, em Presidente Prudente, cidade do interior paulista.

A notícia da morte foi divulgada pelo ator Leandro Lima e, posteriormente, confirmada pela equipe do artista através das redes sociais. Além de Pantanal, ele estava gravando Guerreiros do Sol (Globoplay), e já esteve em produções como Paraíso (2008), Escrito nas Estrelas (2009), Beleza Pura (2010) e Cordel Encantado (2011).

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE THOMMY SCHIAVO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: