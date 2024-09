Globo toma decisão impactante sobre o futuro de vilão em ‘Mania de Você’

Globo surpreende ao antecipar trama de novela e toma uma decisão impactante sobre o futuro de vilão em 'Mania de Você’

A nova novela da Globo, ‘Mania de Você’, parece estar conquistando o público, e a emissora está prestes a fazer uma mudança significativa na trama para tentar aumentar ainda mais a audiência. De acordo com um comunicado divulgado pelo canal, a morte do vilão Molina, interpretado pelo ator Rodrigo Lombardi, será antecipada.

Inicialmente prevista para o capítulo da próxima sexta-feira, 20, a morte ocorrerá na quinta-feira, 19. Embora essa mudança possa parecer pequena, ela impactará os próximos capítulos, que passaram por uma nova edição. Com isso, os episódios 7, 8, 9 foram encurtados e serão exibidos em único dia. Haja fôlego para acompanhar a trama!

"Molina faz de tudo para agradar Mércia, que percebe suas intenções. Luma nota algo de errado com os depósitos que Molina faz para ela e pede ajuda de Mavi. Molina dopa Mércia. Mércia perde os sentidos, mas consegue enviar uma mensagem para Mavi antes. Luma e Mavi socorrem Mércia, que faz revelações sobre o passado dos dois", diz o resumo.

"Luma, Mavi e Mércia, na companhia de um segurança, confrontam Molina. Luma manda Molina ir embora. O segurança leva Molina, que reage e consegue fugir. Molina vai à casa de Mavi, e ameaça Viola. Rudá fica sabendo e vai atrás dela. Rudá e Molina entram em confronto, e um tiro é ouvido. Molina é morto", a emissora comunicou.

Segundo o IG Gente, a Globo tomou essa decisão para impactar o público com os próximos acontecimentos e prender de vez a audiência da novela, que teve um desempenho inicial abaixo do esperado em seu primeiro capítulo. De acordo com dados preliminares divulgados pelo portal F5, a trama marcou uma média de 22 pontos com pico de 25 pontos.

No mesmo horário, a Record e o SBT disputaram a vice-liderança com 5 pontos cada, e a Band ficou na quarta colocação com 1 ponto. Vale lembrar que cada ponto equivale a 191 mil pessoas. Se a média de audiência de "Mania de Você" for confirmada com a divulgação dos dados consolidados, esta é a pior média da faixa desde a estreia de Terra e Paixão.

Vale lembrar que, na trama, Molina é contra o romance de sua filha, Luma, interpretada por Agatha Moreira, com Rudá, vivido por Nicolas Prattes. Após a morte de seu pai e a traição do pescador com Viola, interpretada por Gabz, a personagem, que começou como mocinha, deve se transformar também em uma das vilãs da novela.

