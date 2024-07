Especulações sobre o remake de 'Vale Tudo' geram ansiedade, ofuscam 'Renascer' e abrem caminho para tirar o foco da próxima das nove

Não é segredo para ninguém que a TV Globo, em comemoração aos seus 60 anos, está planejando o remake de Vale Tudo, a obra é considerada um dos maiores clássicos da televisão brasileira. A informação é que a nova versão da trama ficará no lugar de Mania de Você, próxima novela do horário nobre da emissora. Apesar da cautela na divulgação do projeto, a Globo se esquece de Mania de Você ao focar em Vale Tudo; entenda.

No final de 1989, uma pergunta parou o Brasil: Quem matou Odete Roitman? Só que agora, em 2024, a pergunta é outra: Como será o remake de Vale Tudo? Quem acompanha os noticiários sobre o assunto, está mais do que ansioso para saber sobre a nova versão de um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira.

Apesar da emissora ainda não confirmar oficialmente o remake, não faltam notas vazadas à imprensa, especulações, rumores, boatos sobre a escalação do elenco e, claro, palpites. A Globo não quer atrapalhar na divulgação de Mania de Você, próxima novela das nove, história inédita escrita por João Emanuel Carneiro (54). Um autor que coleciona clássicos em seu currículo como: Avenida Brasil, A Favorita, Todas as Flores, entre outros.

Mesmo com toda preocupação da Globo, as especulações sobre Vale Tudo dominaram a mídia e o interesse do grande público. A divulgação de Mania de Você acabou ficando ofuscada, apesar de João Emanuel ser conhecido por seus textos surpreendentes e cheios de reviravoltas. As especulações sobre a nova versão do clássico dos anos 1980 tomaram conta.

NÃO VAI REPETIR OS ERROS DO PASSADO

Um caso parecido com o atual já aconteceu anteriormente na Globo. Em 2021, a emissora se esqueceu de Um Lugar ao Sol e focou toda sua atenção no remake de Pantanal. Outra situação parecida foi em 2022, onde a Globo focou muito no lançamento de Todas as Flores, primeira novela exibida exclusivamente pelo Globoplay, o que atrapalhou na audiência de Travessia, história escrita por Gloria Perez.

Por um lado, a Globo se beneficia com todo esse alvoroço em torno de Vale Tudo, já que Renascer não teve ótimos desempenhos. É importante reforçar que a audiência não é ruim, mas a trama não caiu no gosto do público, como era o esperado.

VALE TUDO, ATUALMENTE?

Parece que a TV Globo não está para brincadeiras com o remake de Vale Tudo. Para comemorar os seus 60 anos, os rumores apontam que a emissora está apostando alto na nova versão do clássico da teledramaturgia brasileira.

Já começa com a escalação do elenco, onde Fernanda Torres (58) está cotada para interpretar Odete Roitman (Beatriz Segall), apontada por muitos como a maior vilã do Brasil. E Taís Araújo (45) no papel de Raquel Acioly, personagem que foi de Regina Duarte (77) na primeira versão.

Outro ponto que comprova o empenho da emissora com a nova versão do clássico é a escolha de Manuela Dias como autora do remake. Recentemente, ela brilhou com a série Justiça 2, no Globoplay. Sendo um dos novos talentos dessa geração. Vale Tudo foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

