Garota do Momento: Bia toma atitude desesperada e segredo é revelado

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Bia tem uma atitude inesperada que mexe com seu futuro e seu grande segredo vem à tona

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Bia (Maisa) vai se envolver em uma mentira muito maior. Recentemente, ela mentiu que dormiu com Beto (Pedro Novaes) para forçá-lo a se casar. Porém, ela terá uma atitude desesperada antes do casamento e colocará tudo a perder.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Bia precisará passar por exames pré-nupciais antes de casar com Beto. Desesperada com a chance de que descubram que ela ainda é virgem, a jovem toma uma decisão radical: Ela vai para a cama com Ronaldo (João Vitor Silva), que é irmão de Beto.

Após deitar com a jovem, Ronaldo descobrirá que Bia ainda era virgem e teve sua primeira vez com ele. Com este segredo em mãos, o rapaz contará para a mãe, Lígia (Paloma Duarte), que ficará em choque com a revelação. Enquanto isso, Maristela (Lilia Cabral) estará em busca de um médico que possa atestar que a neta perdeu a virgindade com Beto, mas sem saber que Bia já resolveu esta questão.

Logo depois, Bia conta para Maristela que dormiu com Ronaldo e deixa a avó em choque. Agora, o segredo de Bia estará nas mãos de Ronaldo e Lígia.

Garota do Momento: Clarice reconhece Beatriz

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Clarice (Carol Castro) vai reconhecer Beatriz (Duda Santos) como sua filha biológica. Ela recupera a memória em cena emocionante e tem uma reação inesperada ao ver a filha.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Clarice vai visitar o orfanato e Beatriz insiste em dizer que ela é sua mãe biológica. Então, Clarice ouve uma canção de nina e começa a lembrar do passado até que ela recupera a sua memória. Com isso, ela percebe que Beatriz é realmente a sua filha.

Emocionada, ela abraça a filha e faz questão de pedir perdão para a jovem, de quem ela desconfiou por causa da perda da memória. Inclusive, Clarice promete que vai enfrentar tudo o que precisar para recuperar o tempo perdido. A partir disso, ela vai começar a investir todos os mistérios relacionados com sua vida, como o passado de Juliano (Fabio Assunção) e Zélia (Leticia Colin).

