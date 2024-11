Gabz surge em clima de romance com o namorado, que atua em Mania de Você

Intérprete da Viola em Mania de Você, da Globo, a atriz Gabz surge agarradinha com o namorado, que também está no elenco da novela

A atriz Gabz, que interpreta a Viola na novela Mania de Você, da Globo, aproveitou o final de semana ao lado do seu namorado, o ator Jaffar Bambirra. Ele também está no elenco da novela das 9 da Globo, na qual interpreta o Iberê.

No último domingo, 29, Gabz e Jaffar apareceram em clima de romance em uma nova selfie juntos. A imagem foi compartilhada por ele nos stories do Instagram e mostrou o casal coladinho enquanto aproveitava o dia ao ar livre.

Na semana passada, Gabz contou que gravou uma cena com Jaffar e que foi estranho ter que brigar com o personagem do namorado. “Briguei com meu namorado em cena hoje, é muito difícil fingir que odeio ele”, disse ela no X.

Gabz e Jaffar Bambirra - Foto: Reprodução / Instagram

Como Gabz e Jaffar Bambirra se conheceram?

A atriz Gabz e o ator Jaffar Bambirra se conheceram nos bastidores da novela Mania de Você, da Globo, e logo começaram a se envolver. Em participação no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, ela contou que eles foram se aproximando aos poucos.

"A gente se conheceu na novela. Desde o dia dos namorados, eu estava sem namorado... Eu sou uma mulher fiel. E a gente se conheceu nas gravações, foi se aproximando, e estamos aí”, afirmou ela.

Antes de Gabz assumir o namoro com Jaffar na TV, os rumores apontando o possível romance já duravam alguns meses.

Gabz conta mais sobre sexualidade após se assumir bissexual

Discreta sobre sua vida pessoal, Gabz abriu o jogo sobre sua sexualidade e detalhou a reação de sua família ao se assumir. Declarada bissexual há cinco anos, a atriz, que conquistou os holofotes como a protagonista ‘Viola’ em ‘Mania de Você’, da Globo, contou que o apoio dos familíares foi fundamental em sua trajetória.

Em uma entrevista ao Jornal Extra, Gabz contou que prefere manter a discrição sobre seus relacionamentos, mas acha importante falar sobre sua orientação sexual. Inclusive, a artista explicou que sempre foi muito honesta sobre o assunto com sua família: “Só recebi apoio de falar sobre isso, felizmente”, a atriz abriu o coração.

“Sempre fui muito aberta em relação a isso, até porque eu acho muito importante mostrar que a bissexualidade existe. Minha família também lida de forma muito tranquila, e isso é o que importa pra mim”, Gabz contou que considera o apoio da família fundamental, já que é bastante apegada: “Sempre nos mantivemos felizes e unidos”, disse.

“Também fui criada pela minha avó paterna, uma mulher incrível que educou os três filhos sozinha. Ela os incentivou a tocar instrumentos, e isso fez com que meu pai tivesse sobrevida de felicidade em meio às dificuldades. Tenho memórias muito fortes da infância, de momentos super difíceis, mas a gente estava tocando violão com meu pai”, contou.

