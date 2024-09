Família É Tudo: Veja como será o novo visual de Lupita

Nos últimos capítulos da novela Família É Tudo, Lupita passa por transformação no visual. Veja o resultado da mudança

Nos últimos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, Lupita (Daphne Bozaski) vai passar por uma transformação no visual. A personagem ganhará uma repaginada em seu cabelo e no estilo de suas roupas, e ainda tirará os óculos de grau.

Nas cenas, Lupita participará de um projeto para ter um Banho de Beleza, que fará parte de uma campanha de uma produtora para que as mulheres cuidem da autoestima. Depois de passar por profissionais da beleza, ela surgirá mudada.

Lupita soltará os cabelos, usará roupas com tons neutros e tirará os óculos de grau. O novo visual surpreenderá a todos.

Nos bastidores da novela, a caracterizadora Rachel Furman contou sobre a mudança na personagem. "Tiramos os óculos e como a Lupita gosta dos cabelos longos, fez questão de ressaltar que era para cortar só um pouquinho. Ela passa por maquiagem – na boca optamos por um gloss rosado – e penteado, marcando uma mudança em relação ao que ela costuma usar. Mas a Lupita é única. Ela diz quando não se sente à vontade. Então os coquinhos voltam para a sequência final trazendo a sua essência, além da cor base, puxada para o laranja", afirmou.

A novela Família É Tudo chega ao fim em 27 de setembro e será substituída por Volta Por Cima, nova trama das 7 da Globo.

Lupita (Daphne Bozaski) na novela Família É Tudo

Hans será traído na novela Família É Tudo

Nos últimos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, a máscara de Hans (Raphael Logam) vai cair! Ele será revelado como o grande vilão da história ao ser traído por uma pessoa muito próxima dele. Saiba quem:

Nas cenas, Hans descobre que os primos estão quase cumprindo a missão da herança de Frida (Arlete Salles) e que a tia quer encerrar o mistério sobre sua falsa morte. Então, ele decide agir. O rapaz decide sequestrar a tia, mas se confunde e sequestra a própria mãe, Catarina (Arlete Salles). Enquanto está no cativeiro, antes de ser jogada ao mar, Catarina ouve Hans confessar que armou contra os primos e que esteve envolvido no crime contra Luca (Jayme Matarazzo).

Depois de achar que se livrou de Frida, Hans é surpreendido com a chegada de sua mãe, que foi quem ele sequestrou. Durante um evento, Catarina decide entregar as vilanias do próprio filho. Ela diz os crimes que ele cometeu para ficar com a herança da tia e que ele tentou mata-la afogada.

Assustado, Hans decide fugir e leva Electra (Juliana Paiva) como refém. Então, Catarina pede para o filho não fazer nenhuma loucura, e ele diz que fez tudo pensando nele e na mãe. Hans confessa que só queria ter a sua fortuna e o sucesso de Frida e ajudar sua mãe.

Enquanto ele desabafa, os primos se unem e derrubam Hans, que solta Electra e é preso.