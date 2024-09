Família É Tudo: Hans é traído e segredos vêm à tona nos últimos capítulos

Nos últimos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, Hans será revelado como vilão da história ao ter seus segredos revelados por pessoa muito próxima dele

Nos últimos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, a máscara de Hans (Raphael Logam) vai cair! Ele será revelado como o grande vilão da história ao ser traído por uma pessoa muito próxima dele. Saiba quem:

Nas cenas, Hans descobre que os primos estão quase cumprindo a missão da herança de Frida (Arlete Salles) e que a tia quer encerrar o mistério sobre sua falsa morte. Então, ele decide agir. O rapaz decide sequestrar a tia, mas se confunde e sequestra a própria mãe, Catarina (Arlete Salles). Enquanto está no cativeiro, antes de ser jogada ao mar, Catarina ouve Hans confessar que armou contra os primos e que esteve envolvido no crime contra Luca (Jayme Matarazzo).

Depois de achar que se livrou de Frida, Hans é surpreendido com a chegada de sua mãe, que foi quem ele sequestrou. Durante um evento, Catarina decide entregar as vilanias do próprio filho. Ela diz os crimes que ele cometeu para ficar com a herança da tia e que ele tentou mata-la afogada.

Assustado, Hans decide fugir e leva Electra (Juliana Paiva) como refém. Então, Catarina pede para o filho não fazer nenhuma loucura, e ele diz que fez tudo pensando nele e na mãe. Hans confessa que só queria ter a sua fortuna e o sucesso de Frida e ajudar sua mãe.

Enquanto ele desabafa, os primos se unem e derrubam Hans, que solta Electra e é preso.

A novela Família É Tudo chega ao fim em 27 de setembro e será substituída por Volta Por Cima, nova trama das 7 da Globo.

Confira o resumo da novela Família É Tudo para o período de 17 a 21 de setembro:

Capítulo 168 - Terça-feira, 17

Jéssica confronta Electra. O capanga de Hans rende Luca e Murilo. Leda fica em choque ao descobrir que foi enganada por Ubaiara/Youssef. Lupita se mobiliza com a proximidade de Guto. Murilo e Luca conseguem se livrar do capanga e voltam para ajudar Electra. Ubaiara se declara para Leda. Frida/Catarina janta com Edgar no restaurante da galeria. Jéssica confessa seus crimes para Electra, e acaba presa. Dulce avisa que Tom ainda corre risco de morte. Lupita conversa com Júpiter.

Capítulo 169 - Quarta-feira, 18

Lupita decide terminar com Júpiter. Leda procura Ubaiara. Ernesto confirma a Andrômeda que está com Sheila. Maradona é atropelado, e Chicão se desespera. Andrômeda tem pressentimento e desiste de viajar. Jéssica exige que Hans a ajude. Maya e Vênus ficam ao lado de Tom durante sua recuperação no hospital. Guto e Júpiter pensam em Lupita. Chicão volta para a pensão com Maradona. Andrômeda e Sheila fazem um show juntas. Paulina e Wilson se beijam. Frida/Catarina e Edgar namoram. Furtado e Catarina ficam juntos. Passam-se dois meses. Tom volta para casa.

Capítulo 170 - Quinta-feira, 19

Tom é recebido com festa ao chegar em casa. Hans reclama de Frida. Leda se surpreende ao ver Ubaiara trabalhando. Furtado e Edgar terminam o romance com Frida/Catarina. Léo e Tom se entendem. Catarina discute com Frida. Vênus avisa aos irmãos que falta pouco para eles baterem a meta da missão. Frida acerta com Catarina de revelar para Edgar e Furtado que ela está viva. Chega o dia do lançamento do clipe de Andrômeda e Sheila. Vênus reage intrigada ao comportamento de Frida/Catarina. Catarina chega ao local da festa de lançamento do clipe para trocar de lugar com Frida. Hans sequestra Catarina, acreditando se tratar de Frida.

Capítulo 171 - Sexta-feira, 20

Frida/Catarina marca um encontro com Edgar. Toni filma Lulu e Tião juntos. Selminha flagra Chicão e Andrômeda e Ernesto e Sheila, aos beijos. Lupita volta para o Brasil com sua avó. Ubaiara arma para ajudar Guto a ficar com Lupita. Frida se revela para Edgar. Vênus e Léo conversam e se entendem. Hans imobiliza Catarina. Vênus conta para Electra sobre sua desconfiança sobre a tia. Guto e Lupita caem na armadilha de Ubaiara. Mila conversa com Furtado sobre Guto. Chantal se interessa por Léo. Hans conta a Frida/Catarina sobre a morte da irmã.

Capítulo 172 - Sábado, 21

Hans inventa uma história para Frida, que finge ser Catarina. Mila confessa a Furtado que teme o que Hans pode fazer contra eles. Guto e Lupita se aproximam durante o falso sequestro. Júpiter sai para conversar com Mila. Paulina pede perdão a Vênus. Hans suborna o advogado responsável pelo falso testamento de sua tia. Edgar tenta convencer Frida a denunciar o sobrinho. Lupita avisa a Chantal que já decidiu com quem ficará. Vênus e os irmãos batem a meta da missão. Maya pede para conversar com Tom sobre seu relacionamento. Hans avisa aos primos que eles perderam a herança de Frida.