Família É Tudo: Ramille e Gabriel Godoy gravam final de Andrômeda e Chicão

O final de 'Família É Tudo' promete muitas emoções! Assim como Vênus e Tom, Andrômeda e Chicão também terão um bebê; confira fotos dos bastidores

Nesta sexta-feira, 13, os atores Ramille e Gabriel Godoy, que dão vida à Andrômeda e Chicão em Família É Tudo, fizeram as últimas cenas da novela, que exibirá seu episódio final no dia 27 de setembro. A maior parte do elenco participou da gravação da cena do casamento de Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes), que ocorreu na quinta-feira, 12, enquanto alguns atores foram chamados para gravar seus desfechos nesta sexta-feira.

Por mais que o andamento da trama já mostre que Andrômeda terá um final feliz com Chicão, o autor Daniel Ortiz deu um spoiler aos telespectadores: tudo indica que o último capítulo será marcado pelo nascimento de vários bebês. Por meio das redes sociais, foi possível ver que Ramille e Gabriel Godoy circularam nos Estúdios Globo vestindo roupas cirúrgicas. Ao longo da semana, a atriz também gravou cenas usando uma barriga falsa de gravidez, já que, no último capítulo, Andrômeda dará à luz.

E tem mais! Vênus e Electra (Juliana Paiva) também vão engravidar. Segundo o autor, o desfecho contará com "três ou quatro bebês". Além de seu final feliz com Chicão, Andrômeda verá sua carreira artística decolar. A funkeira Sheilão da Vila Carrão (Mariana Armellini) também deve lançar sucessos musicais e iniciar um romance com Ernesto (João Baldasserini).

Já na última semana da novela, Andrômeda e Sheila farão parte de uma premiação comandada por Toni Linguinha (Rafael Infante).

Confira algumas fotos dos bastidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Godoy (@gabriel_godoy)

Nathalia Dill e Renato Góes gravam cena de casamento

O capítulo final de Família É Tudo será exibido em 27 de setembro, mas a equipe da novela das sete já vive o clima de despedida. Na quinta-feira, 12, grande parte do elenco se reuniu em uma igreja nos Estúdios Globo para gravar as cenas do casamento entre Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes).

Após vários desencontros, o casal de protagonistas finalmente encontrará seu final feliz na reta final da trama. Nas fotos divulgadas pela emissora, o destaque foi para a barriga falsa usada por Nathalia, já que Vênus chegará ao altar grávida de oito meses. Saiba os detalhes!