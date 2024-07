Família É Tudo: Qual é o segredo de Júpiter? Descubra aqui

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, Júpiter revela qual é o seu grande segredo. Ele vai revelar onde vai nas suas ‘escapadinhas misteriosas'

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, Júpiter (Thiago Martins) vai revelar qual é o seu grande segredo. Desde o início da trama, ele dá escapadinhas misteriosas para um lugar não identificado e se recusa a revelar o que faz por lá. Porém, o segredo dele será descoberto por Catarina (Arlete Salles) e ele conta toda a verdade.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Catarina segue Júpiter para descobrir para onde ele vai quando sai escondido. Então, ela descobre que o rapaz se veste de Palhaço Planetão para divertir os idosos que vivem em um abrigo.

Lá, Catarina ainda conversa com uma funcionária, que diz que Júpiter começou a trabalhar lá após a morte da avó Frida (Arlete Salles). Ele se ofereceu para fazer os shows como palhaço para se sentir mais próximo da avó.

Então, Júpiter vê que Catarina o observa e fica com receio que ela revele o seu segredo, mas ela diz que manter o mistério. Ele ainda diz que começou a fazer o show como palhaço porque se sentia envergonhado de ter sido um péssimo neto para Frida e nunca ter dito que a amava. Com isso, ele quer fazer a alegria de idosos.

A cena deve ir ao ar no dia 23 de agosto.

A mentira de Frida em Família É Tudo

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, os telespectadores vão descobrir a verdade sobre a mentira de Frida (Arlete Salles), que fingiu sua morte para unir os netos. A personagem voltará a assumir sua identidade ao aparecer na mesma cena que a irmã, Catarina (Arlete Salles).

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Frida fingiu a própria morte após ficar entre a vida e a morte no navio. Ela decidiu que queria dar uma lição nos netos e contou com a ajuda de Hans (Raphael Logam) e Catarina para executar o seu plano. Frida assumiu o lugar da gêmea, enquanto Catarina foi tirar férias nos Estados Unidos. Assim, ela ficou perto dos netos na missão do seu testamento.

Um dia, Catarina volta ao Brasil. Ela chega em casa e surpreende o filho, Hans, ao reaparecer de surpresa. Ele fica em choque, mas Frida também surge na cena e diz que vai acabar com a farsa. Isso porque ela percebeu que Hans estava sabotando os primos, algo que ele não poderia fazer. Ela diz que vai contar para os netos que o testamento é falso e que ela não morreu.

A previsão é que o capítulo de retorno de Frida seja exibido no dia 5 de agosto.