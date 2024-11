Erro gritante de continuidade em Garota do Momento chama atenção: 'Do nada'

A Globo deixou escapar um erro de continuidade na novela Garota do Momento e chamou a atenção dos internautas no capítulo exibido nesta quarta, 20

A Globo deixou escapar um erro de continuidade na novela Garota do Momento e chamou a atenção dos internautas no capítulo exibido nesta quarta-feira, 20. Na sequência, Beto (Pedro Novaes) aparece ao lado de Beatriz (Duda Santos) no momento em que ela aceita a proposta de ser garota propaganda da Perfumaria Carioca. Embora não fosse o foco, o jornalista acabou roubando a cena ao aparecer sem paletó e, de repente, surgir vestindo a peça.

No trecho da novela, Juliano (Fabio Assunção) aparece conversando com Beatriz, e Beto é visto atrás da namorada. Logo em seguida, Bia (Maisa) aparece correndo para tentar impedir que o pai siga com a ideia de ter a jovem como nova modelo da marca.

"Vai ter que me engolir. Eu vim dizer que aceito ser garota propaganda da Perfumaria Carioca", dispara a protagonista. "Pois não vai mesmo!", retruca a vilã, que dá um grito para chamar a atenção do pai. No vídeo, dá pra notar que Beto surge sem paletó, usando uma bolsa a tiracolo e uma boina cinza. Em seguida, ele volta a aparecer totalmente vestido com a peça.

E o momento não passou despercebido pelos fãs da novela. "Tira casaco, bota casaco.. aprendendo com Karatê Kid, Gobo?", brincou uma. "Eu sou o tipo de pessoa que nunca percebe essas coisas", comentou outro. "Sentiu frio e colocou", opinou outra pessoa. "Oxi ,do nada", escreveu mais um.

Garota do Momento: Saiba como Clarice recupera sua memória

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Clarice (Carol Castro) vai recuperar a memória. Depois de tantos anos sem lembrar do passado e sem reconhecer a filha Beatriz (Duda Santos), ela terá uma ajuda para relembrar tudo que viveu antes de ser atropelada pelo bonde.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Beatriz descobre que a mãe, Clarice, foi vítima de uma armação de Juliano (Fabio Assunção) e que não lembra de nada do passado. Com isso, ela resolve ajudar a mãe. Um dia, a jovem leva a mãe para Petrópolis e relembra momentos que elas viveram juntas. Leia mais!

