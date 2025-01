Contra o marco temporal, Anitta cita esforços em prol da causa indígena

A cantora Anitta divide o que fará para auxiliar na manutenção das causas dos povos originários do Brasil durante encontro com lideranças indígenas

Neste domingo, 19, a cantora Anitta participou de um encontro com o Ministério dos Povos Indígenas e oCongresso Nacional e reforçou os laços com a causa indígena durante a reunião com as autoridades. Após a ocasião, nesta terça-feira, 21, a famosa pediu aos fãs por doações de alimentos não perecíveis para aldeias carentes:

"Durante os 14 shows da minha turnê dos Ensaios da Anitta, arrecadaremos alimentos não perecíveis, que serão distribuídos para aldeias em estado de vulnerabilidade", escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

"Domingo (19), em Brasília, pude repactuar meu compromisso com as causas indígenas no meu país, juntamente com o Ministério dos Povos Indígenas e o Congresso Nacional, representado pela deputada federal e liderança indígena, Célia Xakriabá. Nossos povos originários são guardiões da natureza e estão ameaçados pelas mãos de criminosos covardes e interesses políticos que não priorizam as causas humanitárias, ancestrais e a preservação do meio ambiente. Estamos falando de vidas de crianças, idosos, mulheres e homens que são a chave da sabedoria que precisamos para salvar o planeta", compartilhou.

Além disso, Anitta contou que participou de um debate sobre pautas que serão levadas a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). "Discutimos em como podemos comunicar sobre o marco regulatório e muitos outros assuntos urgentes", frisou.

Madrinha de projeto em prol da causa indígena

A cantora também celebrou o título de madrinha de um projeto comunicacional com jovens, que busca falar sobre a causa indígena pelo país todo: "O mundo precisa ver e entender o que está acontecendo no Brasil", pontuou a famosa, garantindo que impulsionará os debates através de suas redes sociais.

"Juntos somos mais fortes. Obrigada Midia Indígena, a ministra Sonia Guajajara, deputada Célia Xakriabá e a todos que me receberam tão bem. Esse também deve ser um compromisso de todos nós brasileiros", encerrou.

