Pesquisadora de Vale Tudo avalia desafios do remake da obra: 'São muitos'

Autora Ana Paula Gonçalves promove noite de autógrafos do seu livro sobre 'Vale Tudo' em São Paulo; em entrevista à CARAS Brasil, ela detalha a obra

Após um bem sucedido lançamento no Rio de Janeiro, a escritora Ana Paula Gonçalves promove uma noite de autógrafos para lançameto do seu livroVale Tudo, a Telenovela que Escancarou a Elite e a Corrupção Brasileira, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista detalha sobre a obra e avalia os desafios do remake da novela: "São muitos", afirma.

O livro é fruto da pesquisa de doutorado de Ana Paula Gonçalves, só que diferente do autor de Vale Tudo, Gilberto Braga (1945-2021), que escreveu a trama com a premissa de responder se “vale tudo para subir na vida”, a autora começa a pesquisa pela história do Brasil para entender como se constrói expressões como o famoso “jeitinho brasileiro”.

"Minha ideia sempre foi estudar o brasileiro, como ele vivia e como a televisão, em especial a telenovela, tinha relação com seu modo de pensar no final da década de 1980, onde o Brasil estava passando por uma imensa transformação política: final da ditadura, a elaboração da constituição de 1988, inflação, desemprego e pouco acesso da maioria da população a outros meios de cultua e entretenimento, era a época de ouro das telenovelas, muito por falta de opção e muito também, naquela época as pessoas paravam o que estavam fazendo para assistir, na maioria das casas, a novela na única televisão da família", reflete.

Ana escreveu o livro durante quatro anos, os dois primeiros estudando Brasil e depois telenovela e Vale Tudo. Além de recorrer aos livros sobre telenovela, a pesquisadora também buscou compreender os jornais da época, o que foi importante para entender aquela realidade.

O evento de lançamento em São Paulo acontece nesta quarta-feira, 19, na livraria da Vila e tem debate com Mauro Alencar e mediação do jornalista Arthur Pazin, editor de pautas especiais da CARAS Brasil e Contigo!. A autora confessa sobre a adaptação da pesquisa para os livros.

"Quando escrevi meu trabalho, optei por uma linguagem que não apenas meus colegas de academia poderiam ler, mas qualquer leitor que goste de história do Brasil contemporâneo e telenovela. Fiquei muito feliz com o resultado, vejo que o livro ficou leve mesmo tendo origem em uma pesquisa acadêmica", afirma.

Ana Paula Gonçalves é jornalista e pesquisadora/ Foto: Divulgação

"Vale Tudo sempre é citada como uma das melhores novelas de todos os tempos e tem uma quantidade imensa de fãs saudosos. Acredito que em muito se deve por ela ter falado de temas importantes sem maquiagem, sem uso do lúdico ou de metáforas [...] Vale Tudo escancara a sociedade sem nada disto: é a realidade na televisão e isto criou um forte senso de identificação com o telespectador", reflete Ana Paula sobre o sucesso da novela.

VALE TUDO ATUALMENTE?

A Globo já está em contagem regressiva para a estreia do remake de Vale Tudo, a próxima novela das nove da emissora. Segundo a jornalista, existem alguns desafios para esta nova versão do clássico da teledramaturgia para os dias atuais.

"São muitos: adaptar a obra para os novos tempos, conquistar um público fiel à original e, principalmente, conquistar um novo público, em uma época com a concorrência vinda por diversas frentes: plataformas de streaming, séries, enfim, um conteúdo infinitamente maior para concorrer, que a primeira versão não tinha", analisa.

A pesquisadora avalia que, apesar do cenário competitivo, o remake tem chances de conquistar o público que precisa estar aberto para compreender a adaptação: "Porém, acredito que Vale Tudo não é um clássico sem motivo, por isso acho que pode sim conquistar quem estiver disposto a entender que será uma nova versão", finaliza a jornalista e pesquisadora Ana Paula Gonçalves.

