Dia Nacional do Livro: 15 obras que você precisa conhecer

Selecionamos 15 obras nacionais que vão te conquistar desde a primeira página

Você sabia que hoje, dia 29 de outubro, é comemorado o Dia Nacional do Livro? A data, que celebra uma das maiores e mais enriquecedoras invenções da história, surgiu em 1810, quando a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi fundada. Pensando nisso, para comemorar essa data tão especial com você, preparamos uma lista com 15 obras nacionais que vão te conquistar desde a primeira página. E tem de tudo: para os fãs de romance, suspense, poesia e muuito mais! Dá uma olhada: 1. O peso do pássaro morto: https://amzn.to/3gQ5dvB A vida de uma mulher, dos 8 aos 52, desde as singelezas cotidianas até as tragédias que persistem, uma geração após a outra. Um livro denso e leve, violento e poético. É assim O peso do pássaro morto, romance de estreia de Aline Bei, onde acompanhamos uma mulher que, com todas as forças, tenta não coincidir apenas com a dor de que é feita.

Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente. E para sempre suas vidas estarão ligadas ― a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. Reprodução/Amazon

3. Tudo é rio: https://amzn.to/3sAXYdw Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso.

Um grupo de jovens deixa uma pequena cidade no Paraná para viver no Rio de Janeiro. Eles alugam um apartamento em Copacabana e fazem o possível para pagar a faculdade e manter vivos seus sonhos de sucesso na capital fluminense. Mas o dinheiro está curto e o aluguel está vencido. Para sair do buraco e manter o apartamento, os amigos adotam uma estratégia heterodoxa: arrecadar fundos por meio de jantares secretos, divulgados pela internet para uma clientela exclusiva da elite carioca. A partir daí, eles se envolvem em uma espiral de crimes, descobrem uma rede de contrabando de corpos, matadouros clandestinos e grã-finos excêntricos, e levam ao limite uma índole perversa que jamais imaginaram existir em cada um deles. Reprodução/Amazon 5. Quinze dias: https://amzn.to/3FofHMG Felipe está esperando por esse momento desde que as aulas começaram: o início das férias de julho. Finalmente ele vai poder passar alguns dias longe da escola, e os planos envolvem maratonas de suas séries favoritas e colocar a leitura em dia. Mas tudo foge do controle quando sua mãe concorda em hospedar Caio, o vizinho do 57, por longos quinze dias, enquanto os pais dele estão viajando. Felipe entra em desespero porque a) Caio foi sua primeira paixãozinha na infância (e existe uma grande possibilidade dessa paixão não ter passado até hoje) e b) Felipe coleciona uma lista infinita de inseguranças e não tem a menor ideia de como interagir com o vizinho. Os dias que prometiam paz e tranquilidade acabam trazendo um turbilhão de sentimentos, que obrigarão Felipe a mergulhar em todas as questões mal resolvidas que ele tem consigo mesmo. Reprodução/Amazon

6. Memórias póstumas de Brás Cubas: https://amzn.to/3Wdbula Brás Cubas narra de maneira irônica, espirituosa e pessimista toda a sua existência. Tendo como ponto de partida seu próprio funeral, ele revisita, em tom de conversa com o leitor, os episódios mais significativos de sua vida, incluindo: seus poucos amores; seu reencontro com o amigo de infância, Quincas Borba; e sua ideia obsessiva pela criação de um emplasto para tratar pessoas hipocondríacas, que fora um fracasso, embora ele não o admita. Por meio das memórias de Brás Cubas, o genial Machado de Assis nos guia pelas reminiscências de um dos personagens mais icônicos da literatura brasileira.

7. O avesso da pele: https://amzn.to/3fj00M7 O avesso da pele é a história de Pedro, que, após a morte do pai, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, Jeferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, e um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. O que está em jogo é a vida de um homem abalado pelas inevitáveis fraturas existenciais da sua condição de negro em um país racista, um processo de dor, de acerto de contas, mas também de redenção, superação e liberdade. Com habilidade incomum para conceber e estruturar personagens e de lidar com as complexidades e pequenas tragédias das relações familiares, Jeferson Tenório se consolida como uma das vozes mais potentes e estilisticamente corajosas da literatura brasileira contemporânea. Reprodução/Amazon

8. Capitães da areia: https://amzn.to/3W6csjb Desde o seu lançamento, em 1937, Capitães da Areia causou escândalo: inúmeros exemplares do livro foram queimados em praça pública, por determinação do Estado Novo. Várias gerações de brasileiros sofreram o impacto e a sedução desses meninos que moram num trapiche abandonado no areal do cais de Salvador, vivendo à margem das convenções sociais. Verdadeiro romance de formação, o livro nos torna íntimos de suas pequenas criaturas, cada uma delas com suas carências e suas ambições: do líder Pedro Bala ao religioso Pirulito, do ressentido e cruel Sem-Pernas ao aprendiz de cafetão Gato, do sensato Professor ao rústico sertanejo Volta Seca. Com a força envolvente da sua prosa, Jorge Amado nos aproxima desses garotos e nos contagia com seu intenso desejo de liberdade.

Santiago, um jovem pastor da Andaluzia, parte rumo ao Egito em busca de um tesouro escondido entre as Pirâmides. O que ele não sabe é que sua jornada o levará a riquezas muito diferentes – e mais satisfatórias – do que ele estava esperando. Ao longo do caminho, uma cigana, um homem que se diz rei e um alquimista lhe indicam a direção em que deve seguir e o ajudam a perceber que o maior tesouro se encontra dentro dele mesmo. Com a prosa poética de Paulo Coelho, este romance encantador nos recorda da sabedoria de ouvir nossos corações, reconhecer as oportunidades da vida e, mais importante, sempre seguir nossos sonhos. Reprodução/Amazon 10. A poesia cura, de Raul de Taunay: https://amzn.to/3CdvlLh Uma carta de amor à poesia escrita por Raul de Taunay, este livro defende que o texto poético é capaz de curar o espírito e salvar populações ao longo da história mundial. Com um embasamento fruto das décadas de carreira literária do autor, ele percorre diferentes momentos-chave do passado para mostrar a importância da arte. Reprodução/Amazon 11. Fins & Feriados, de G.H. Oliveira: https://amzn.to/3Uru6hP G. H. Oliveira utiliza as datas comemorativas mais famosas dos brasileiros, como Natal, Páscoa, Dia dos Namorados e São João, para narrar histórias que capturam a essência das épocas de festividade. Com contos complexos, profundos, divertidos e por vezes assustadores, o autor reflete sobre a relação das pessoas com a passagem do tempo. Reprodução/Amazon 12. O grito do trovão, de Henrique Cesarino Pessoa: https://amzn.to/3AgNqaO Dividida como um disco de vinil, composto por lado A e lado B, a obra inicia com uma série de contos repletos de personagens clownescos e encerra o primeiro momento com uma carta à classe teatral. Na segunda parte, a narrativa apresenta poemas sensíveis e concisos, com uma sensibilidade e autoexpressão que valorizam o aspecto humano da escrita. Reprodução/Amazon 13. O filho que eu não amei, de Jhonatas Nilson: https://amzn.to/4e6hcNe Com mais de 60 obras publicadas, Jhonatas Nilson narra um drama familiar entre pai e filho no livro O filho que eu não amei. Na trama, Vincenzo D’Angelo, que, devido a mágoas do passado, nunca conseguiu se conectar com o pequeno Giovanni. Essa situação, porém, leva os dois ao silêncio que perpetua mágoas por anos. Reprodução/Amazon 14. Nas asas da coragem, de Ana Bisnetho de Moura: https://amzn.to/4fmNsNb Ana Bisneto de Moura narra a trajetória de Dona Lourdes, terceira filha de doze irmãos que nasceu no berço de uma família pobre e aceitou um casamento arranjado em busca de melhores condições de vida. Depois de enfrentar as dores de um relacionamento abusivo, decidiu desafiar as convenções do século XX para dar mais dignidade aos filhos. Reprodução/Amazon 15. Quem vê cara, não vê o que vai na alma, de Silvia Cristina Hilto: https://amzn.to/3YHdHbU No livro, a escritora e especialista em desenvolvimento humano e organizacional, Silvia Cristina Hito, detalha como a repressão de sentimentos influencia nas relações humanas e dificulta a cura interna. A autora mescla conceitos psicológicos, espirituais e biológicos para refletir sobre a importância de práticas integrativas dedicadas ao corpo e mente.