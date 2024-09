Ator dá spoiler de Família É Tudo ao se despedir da novela

O ator Gabriel Godoy já encerrou as gravações da novela Família É Tudo e revelou um spoiler fofo sobre o final do seu personagem

O ator Gabriel Godoy encantou seus fãs ao fazer um post de despedida para a novela Família É Tudo, da Globo. Ele já encerrou a gravação da trama e só espera a exibição na reta final nas próximas semanas. Com isso, ele mostrou fotos da reta final e até entregou um spoiler.

Em um álbum de fotos, Gabriel mostrou uma foto ao lado da atriz Ramille, que apareceu com uma barriga postiça de grávida. Com isso, ele entregou que os personagens Chicão e Andrômeda vão ser pais no final da história. Ah, e o final de Família É Tudo contará com outras gestações. As personagens Electra (Juliana Paiva) e Vênus (Nathalia Dill) também vão ser mães.

Na legenda, ele contou sobre a emoção de encerrar mais um projeto na TV. "Último dia de gravação. Mais um fim de ciclo dessa profissão tão linda, intensa e difícil. Existem trabalhos e trabalhos! Do lado de cá a entrega sempre vai existir mas… Alguns trabalhos transcendem, transbordam. A ponto de no último dia você ficar segurando o choro. Um choro de gratidão e saudade. Tempos que não voltarão porém que guardaremos como “cicatrizes” nas células, coração, na alma. Realmente é um luto esse momento. É um corte seco e uma mudança de rotina repentina que até assusta. Mas faz parte…", disse ele.

E completou: "Como é bom trabalhar com gente LEGAL. Com pessoas DISPONÍVEIS e LEVES. Sorte? Sim tive muita sorte nesse trabalho com relação aos novos amigos e tbm sorte pelo @danielortizautor confiar nesse grupo de atores/amigos. Essa mescla foi especial. @ramillexs @mariarmellini @danielrangel @joaobalda @marcelomedici @clatogon @maradona_o_cao @helasilva_ @gui_canellas Que grupinho foi esse né? Amo vocês. Obrigado do fundo do meu coração aos diretores @fredmayrink @adrianomelo1 @augusto_castro @nainadepaula @felipellouzada @alexandreklemperer @marianarichard @crismarquesreis . Aos colaboradores, maquiagem, câmeras, fotografia, edição, arte, figurino, som, produção, maquinaria e a todos os setores que fazem/fizeram a engrenagem dessa novela girar. Família é Tudo. Coletivo é Tudo. Obrigado @guigobbi @chicoaccioly_ @maluallen @dwierman por mais essa oportunidade na casa. Saio mais forte e maduro e levarei todos vocês no meu coração. Fim!".