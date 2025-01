Alexandre Frota relembra mudança na carreira com Perigosas Peruas: 'Divisor de águas'

Globoplay resgata novela Perigosas Peruas; em entrevista à CARAS Brasil, Alexandre Frota fala sobre a importância deste projeto em sua carreira

Exibida originalmente em 1992, a novela Perigosas Peruas chegou ao catálogo Globoplay na segunda-feira, 13. Ambientada em São Paulo, a comédia tem como um dos protagonistas Alexandre Frota (61). Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembra este projeto e aponta mudança em sua carreira com a trama: "Divisor de águas".

Em Perigosas Peruas, Frota era responsável por dar vida a Ângelo Garcia, também conhecido como Jaú. O ex-deputado federal por São Paulo afirma:"Só tenho boas recordações dessa novela. Eu me divertia demais. Eu agradeço muito à oportunidade que o Carlos Lombardi [autor] me deu".

"Perigosas Peruas foi um divisor de águas na minha carreira, primeiro com direção do Roberto Talma e um elenco maravilhoso! Eu me diverti muito nessa novela, eu gravava muito de segunda a sábado. As primeiras cenas foram com a Sílvia Pfeifer, nós já vimos feito Boca Do Lixo, minissérie que foi muito bacana. Eu me diverti muito", declara.

O sucesso de Alexandre Frota em Perigosas Peruas foi tamanho que ele acabou sendo convidado para participar da novela De Corpo e Alma (1992) escrita por Gloria Perez(76). A trama ficou marcada pelo assassinato de Daniella Perez (1970-1992) filha da autora.

Frota revela que não queria sair de Perigosas Peruas para fazer a novela das oito, porque seu personagem estava fazendo muito sucesso na época, mas foi convencido pelo diretor Roberto Talma (1949-2015) a aceitar o convite.

"Foi dessa novela [Perigosas Peruas] que o Talma queria que eu saísse para fazer a novela da Gloria, de Corpo e Alma. O papel do Bira, que acabou sendo entregue para o Guilherme de Pádua, o assassino da Daniella" lamenta.

O personagem Bira foi escrito especialmente para Alexandre Frota, que acabou aceitando o convite, após ser convencido por Roberto Talma, mas ele relembra que não teve liberação de Carlos Lombardi (66), autor de Perigosas Peruas.

"Na época, eu não queria ir fazer à novela das oito porque o personagem estava fazendo muito sucesso, Depois o Roberto conversou comigo. Eu me lembro que o Lombardi ficou chateado porque o personagem estava fazendo muito sucesso e eu não queria sair. Eu queria depois passar para a novela das oito, depois que o Talma conversou comigo", relembra.

"Eu sei que teve um problema e o Lombardi acabou não me liberando para fazer a novela da Gloria. E aí eles buscaram, no banco de talentos, o Guilherme de Pádua para fazer o personagem com a Daniella. Personagem este que a Gloria já declarou que tinha escrito especialmente para mim", finaliza o ator Alexandre Frota em entrevista à CARAS Brasil.

