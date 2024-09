Adanilo aposta em impacto de Volta por Cima na faixa das sete: 'Importante para a sociedade'

Ator da nova novela das sete destaca atrativos de personagem e comenta sobre expectativa de impacto com o público

Adanilo (34) vai encarar o desafio de interpretar um carioca da gema em Volta por Cima, próxima novela das sete da Globo. Na substituta de Família é Tudo, o ator manauara será Sidney, melhor amigo do protagonista Jão (Fabrício Boliveira), e que encara questões sobre masculinidade e machismo.

Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, o intérprete revela que sua personagem terá papel fundamental para o desenvolvimento da novela de Claudia Souto. Segundo ele, a relação entre amigos vai provocar reflexão no público.

"Acho muito bonita a relação do Sidney com o Jão. É a segunda vez eu que faço personagem que é muito amigo do protagonista e como esse tipo de relação é muito forte, muito bem estabelecida e esses dois estão ali para interferirem um na vida do outro", afirma.

+ Thiago Oliveira sonha em ter programa solo na Globo: ‘Esse dia vai chegar’

O ator ressalta que Sidney vai pegar no pé do protagonista e que os dois terão alguns embates por discordarem de algumas situações. Para o contratado da Globo, Volta por Cima vai emocionar e instigar o público a pensar sobre assuntos cotidianos.

"Sempre aprendo muito com os meus personagens, tenho aprendido sobre companheirismo com o Sidney e com o Jão. Além disso, acho que eles têm um papel fundamental nessa novela que é de discutir masculinidade quase que explicitamente", diz.

"O Sidney é um personagem muito vacilão, ele tem vários foras com mulheres ao longo da trama, e o Jão sempre [no pé dele]. Eles sempre estão discutindo sobre o quão melhores eles podem ser em relação a masculinidade. Eles conseguem ter essa liberdade de discutir esse assunto tão importante para a sociedade", explica ainda.

Com direção de André Câmara e autoria de Claudia Souto, Volta por Cima tem estreia marcada para o dia 30 de setembro na faixa das sete. A novela traz ainda Jéssica Ellen (32), Amaury Lorenzo (39), Isadora Cruz (26) e Betty Faria (83) em seu elenco.